Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,68%

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm còn 2,68%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được giao (2,75%). Kết quả này phản ánh nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Xã miền núi Thu Cúc tập trung phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 xuống còn 11,15%.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại thời điểm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 1.005.262 hộ dân với 3.917.201 nhân khẩu. Kết quả rà soát, số hộ nghèo toàn tỉnh là 26.941 hộ, chiếm tỷ lệ 2,68%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị chiếm 0,39%, khu vực nông thôn chiếm 3,17%; số hộ cận nghèo là 31.615 hộ, chiếm tỷ lệ 3,14%, giảm so với các năm trước.

Có được kết quả đó, cùng với công tác chỉ đạo, điều hành, các địa phương đã chú trọng tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác rà soát. Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình rà soát, tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; phương pháp thu thập thông tin, sử dụng biểu mẫu, bảo đảm số liệu phản ánh sát thực tế đời sống của người dân. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân, hạn chế tối đa sai sót, khiếu nại trong quá trình rà soát.

Trên cơ sở kết quả rà soát năm 2025, sẽ giúp các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội hiệu quả trong năm tiếp theo; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của các địa phương và của tỉnh; xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để làm cơ sở thực hiện các chính sách theo quy định, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hồng Nhung