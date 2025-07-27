TYM Chi nhánh Việt Trì: Tặng quà tri ân các gia đình người có công

{title}
{publish}
{head}
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 * 27/7/2025), Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, xã Bình Phú; các gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của cán bộ TYM trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo TYM chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ thăm và tặng quà cho thương binh Nguyễn Oánh Trọng - 81 tuổi, phường Thanh Miếu
Trong dịp này, Ban quản lý chi nhánh đã trao tặng 52 suất quà với tổng trị giá 26 triệu đồng tới các gia đình chính sách, người có công tại 19 xã, phường gồm: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Phong Châu, Âu Cơ, Phú Thọ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Thanh Sơn, Cự Đồng, Dân Chủ, Phù Ninh, Bình Phú, Phú Mỹ, Phú Khê, Văn Bán, Xuân Viên và Minh Hòa.
Đây là dịp để cán bộ, nhân viên TYM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và là nét truyền thống thường niên của TYM trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Ánh Dương
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
baophutho.vn Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các...
baophutho.vn Với tinh thần “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”, trong thời bình, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) Phú Thọ tiếp tục phát huy...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), từ ngày 23/7 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Phú...
Ngày 25/7 tại Phú Thọ, Bảo hiểm VietinBank Tây Bắc phối hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES và VPBank Chi nhánh Phú Thọ tổ chức trao quyền lợi bảo hiểm sức khỏe hơn 1,1 tỷ đồng,...
baophutho.vn Tại Nghị quyết số 42- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp...