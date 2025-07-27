Xã hội
TYM Chi nhánh Việt Trì: Tặng quà tri ân các gia đình người có công

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 * 27/7/2025), Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, xã Bình Phú; các gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của cán bộ TYM trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo TYM chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ thăm và tặng quà cho thương binh Nguyễn Oánh Trọng - 81 tuổi, phường Thanh Miếu

Trong dịp này, Ban quản lý chi nhánh đã trao tặng 52 suất quà với tổng trị giá 26 triệu đồng tới các gia đình chính sách, người có công tại 19 xã, phường gồm: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Phong Châu, Âu Cơ, Phú Thọ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Thanh Sơn, Cự Đồng, Dân Chủ, Phù Ninh, Bình Phú, Phú Mỹ, Phú Khê, Văn Bán, Xuân Viên và Minh Hòa.

Đây là dịp để cán bộ, nhân viên TYM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và là nét truyền thống thường niên của TYM trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ánh Dương


Ánh Dương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt Trì Gia đình Phú thọ Người có công với cách mạng Ngày thương binh liệt sĩ Tri ân Các cấp hội phụ nữ Chính sách người có công Ban Quản lý Đền ơn đáp nghĩa
Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Ấm lòng người có công với cách mạng

Ấm lòng người có công với cách mạng
2025-07-27 10:41:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các...

Sáng ngời truyền thống thanh niên xung phong

Sáng ngời truyền thống thanh niên xung phong
2025-07-27 08:01:00

baophutho.vn Với tinh thần “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”, trong thời bình, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) Phú Thọ tiếp tục phát huy...

