UBND tỉnh rà soát công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ

Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình; lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (theo dõi khu vực tỉnh Hòa Bình cũ); Chủ tịch UBND 46 xã, phường của tỉnh Hòa Bình cũ; lãnh đạo các Ban Quản lý xây dựng cơ bản các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị.

Căn cứ hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Tài chính, UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước sáp nhập đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư xác định rõ phương án bàn giao, chuyển tiếp các dự án đầu tư công do cấp huyện đang quản lý, thực hiện trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tỉnh Hoà Bình cũ đã chỉ đạo rà soát các công trình lớn, liên xã, hoặc vượt khả năng quản lý của cấp xã, dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng; các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, Trung ương phân bổ, vốn ODA hoặc vay lại; các dự án có năng lực kỹ thuật, chuyên môn cao; công trình kỹ thuật phức tạp; các dự án cần bố trí vốn trung hạn từ ngân sách cấp tỉnh hoặc ngân sách Trung ương, ODA... về cấp tỉnh làm chủ đầu tư; các dự án còn lại chuyển về cấp xã làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Các huyện, thành phố đã chuyển toàn bộ dự án về phường, xã trung tâm sau tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (không chuyển dự án cấp huyện về cấp tỉnh). Tổng số dự án bàn giao về cấp xã 2.795 dự án, tổng mức đầu tư 22.674,351 tỷ đồng. Cụ thể, dự án cấp huyện bàn giao về cấp xã 2.264 dự án, tổng mức đầu tư 21.812,866 tỷ đồng, trong đó 73 dự án cấp tỉnh phê duyệt đầu tư, tổng mức đầu tư 6.045,967 tỷ đồng, gồm 26 dự án nhóm B và 47 dự án nhóm C; 2.191 dự án cấp huyện phê duyệt đầu tư, tổng mức đầu tư 15.766,899 tỷ đồng. Dự án cấp xã cũ chuyển cấp xã mới 531 dự án nhóm C; tổng mức đầu tư 861,485 tỷ đồng.

Qua rà soát kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, còn thiếu 17 dự án do cấp tỉnh phê duyệt đầu tư, tổng mức đầu tư 2.347,866 tỷ đồng chưa được bàn giao về cấp xã.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các Ban Quản lý dự án khu vực cấp tỉnh và Ban Quản lý dự án cấp xã như: Việc thực hiện tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý dự án chưa được đồng bộ, kịp thời; gây lúng túng trong quá trình tiếp nhận, tổ chức thực hiện các dự án.

Sau sáp nhập khối lượng công việc nhiều, nhân lực hạn chế khiến tiến độ xử lý công việc bị chậm, nhất là đối với các xã mới có địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng sau sáp nhập. Khó khăn trong công tác phối hợp với chính quyền cấp xã mới trong việc giải phóng mặt bằng các dự án thuộc thẩm quyền...

Đại diện các địa phương báo cáo tình hình thực hiện bàn giao Chủ đầu tư các dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Để việc bàn giao các dự án đầu tư công được thực hiện thông suốt, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND cấp xã, các đồng chí nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án cấp huyện cũ quyết liệt tổ chức triển khai bàn giao các dự án đầu tư công, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện công tác bàn giao dự án khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đ.H