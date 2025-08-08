UBND xã Tu Vũ tuyên dương, khen thưởng học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

{title}
{publish}
{head}
Tại Trường THCS Tu Vũ, UBND xã Tu Vũ vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng 4 học sinh của nhà trường vì có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi lễ; tham dự còn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh.
Lãnh đạo UBND xã Tu Vũ tặng giấy khen cho 4 học sinh
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/8, trên đường đạp xe đi chơi về, 4 học sinh lớp 7A gồm: Khuất Mạnh Tuân, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Việt Anh và Phan Ánh Dương phát hiện một số tiền rơi bên lề đường. Em Khuất Mạnh Tuân đã nhanh chóng mang số tiền tới quầy thuốc gần đó để nhờ tìm lại chủ nhân. Nhờ sự phối hợp giữa nhà trường, người dân và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, số tiền gần 2 triệu đồng đã được trao trả cho người đánh mất.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đức biểu dương tinh thần trung thực, nghĩa cử cao đẹp của 4 em học sinh; đồng thời ghi nhận sự giáo dục tận tình của thầy cô và gia đình, góp phần hình thành nhân cách đáng quý cho các em. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tấm gương sáng, đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, sớm tổ chức tuyên dương trước toàn trường.
Nhân dịp này, UBND xã Tu Vũ đă tặng giấy khen cho 4 học sinh vì đã có những hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người bị mất. Việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời của UBND xã Tu Vũ đã góp phần lan tỏa tinh thần, hành động đẹp, khơi dậy tính trung thực trong toàn thể học sinh nhà trường cũng như góp phần khơi dậy giá trị nhân văn trong cộng đồng xã hội.
Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo UBND xã và các phòng chuyên môn đã kiểm tra cơ sở vật chất của trường, đánh giá công tác chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò.
Mạnh Hùng - Hồng Phương
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Những ngày tháng Tám, không khí trên đại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gay...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Liên Sơn đã xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
baophutho.vn Chiều 7/8, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...
baophutho.vn Chiều 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã đi kiểm tra một số công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Cùng đi...
baophutho.vn Ngày 7/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan chuyên...
baophutho.vn Bước vào mùa mưa bão năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan. Hiện tượng dông lốc xảy ra trên hầu hết các địa...
baophutho.vn Chiều 6/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn nghe,...