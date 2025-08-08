UBND xã Tu Vũ tuyên dương, khen thưởng học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Tại Trường THCS Tu Vũ, UBND xã Tu Vũ vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng 4 học sinh của nhà trường vì có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi lễ; tham dự còn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Tu Vũ tặng giấy khen cho 4 học sinh

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/8, trên đường đạp xe đi chơi về, 4 học sinh lớp 7A gồm: Khuất Mạnh Tuân, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Việt Anh và Phan Ánh Dương phát hiện một số tiền rơi bên lề đường. Em Khuất Mạnh Tuân đã nhanh chóng mang số tiền tới quầy thuốc gần đó để nhờ tìm lại chủ nhân. Nhờ sự phối hợp giữa nhà trường, người dân và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, số tiền gần 2 triệu đồng đã được trao trả cho người đánh mất.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đức biểu dương tinh thần trung thực, nghĩa cử cao đẹp của 4 em học sinh; đồng thời ghi nhận sự giáo dục tận tình của thầy cô và gia đình, góp phần hình thành nhân cách đáng quý cho các em. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tấm gương sáng, đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, sớm tổ chức tuyên dương trước toàn trường.

Nhân dịp này, UBND xã Tu Vũ đă tặng giấy khen cho 4 học sinh vì đã có những hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người bị mất. Việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời của UBND xã Tu Vũ đã góp phần lan tỏa tinh thần, hành động đẹp, khơi dậy tính trung thực trong toàn thể học sinh nhà trường cũng như góp phần khơi dậy giá trị nhân văn trong cộng đồng xã hội.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo UBND xã và các phòng chuyên môn đã kiểm tra cơ sở vật chất của trường, đánh giá công tác chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò.

Mạnh Hùng - Hồng Phương