Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 11 đã tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Thổ Tang để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 11 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường; Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trịnh Ngọc Sơn - Công chức Phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Thành.

Các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và cam kết thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; thường xuyên gắn bó, sâu sát cơ sở, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào những chính sách quan trọng của tỉnh; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân... Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Cử tri Phạm Văn Thảo, thôn Chợ, xã Vĩnh Hưng phát biểu ý kiến.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ cụ thể hóa chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền các vấn đề về phát triển kinh tế, tạo việc làm, quan tâm bảo vệ môi trường và đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn.

Thu Hoài