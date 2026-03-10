Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên

­­Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

Các ứng cử viên gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Ninh; Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên; Bùi Thanh Nam - Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; Nguyễn Nguyễn Quý Dương - Chuyên viên Sở Tài chính; Trịnh Thị Hồng Thu - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Phù Ninh; Kiều Thị Lâm - Giáo viên Trường Mầm non Tứ Xã 2, xã Phùng Nguyên.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, khẳng định HĐND và đại biểu HĐND có vai trò, trách nhiệm quan trọng, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với Nhân dân; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các ứng cử viên cam kết phát huy trí tuệ, trách nhiệm cùng tập thể HĐND tỉnh tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu khi được bầu quan tâm đến các vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông; có các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển địa phương và toàn tỉnh...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đại diện cho các ứng cử viên tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định những góp ý tâm huyết của cử tri chính là cơ sở quan trọng để hoàn thiện định hướng hoạt động nếu vinh dự được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

