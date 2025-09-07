Ứng dụng Đề án 06 trong phát triển kinh tế xã hội

Sau hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh hoạt động hiệu quả, đồng bộ các tài khoản từ Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với nền tảng xác thực Cổng dịch vụ công quốc gia. Duy trì việc kết nối, tích hợp giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ số hóa và khai thác tài liệu điện tử góp phần đơn giản hóa TTHC được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Anh Chu Hà Ly, thôn An Ninh đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Nghĩa giao dịch thủ tục đất đai cho biết: Tôi đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, cụ thể các thủ tục kê khai, giấy tờ phải nộp và hỗ trợ nộp hồ sơ lên cổng dịch vụ công quốc gia, tôi rất hài lòng khi thực hiện TTHC tại địa phương theo mô hình mới.

Chị Bùi Thu Hà, tổ 13, phường Hoà Bình đi làm thủ tục khai tử cho bố. Tại đây, cán bộ tư pháp đã hướng dẫn tận tình để gia đình được hưởng đầy đủ chế độ. Chị Hà chia sẻ: Tôi mong mô hình chính quyền mới tiếp tục hoạt động hiệu quả để người dân được thuận lợi hơn.

Không riêng gì anh Ly, chị Hà mà nhiều người dân khác cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực trong cách giải quyết hồ sơ hành chính tại địa phương. Các thủ tục về đất đai, hộ tịch, bảo hiểm... đều được cán bộ hỗ trợ nhanh chóng, không rườm rà như trước.

Người dân rất hài lòng khi giao dịch thủ tục hành chính tại các Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, các sở, ban, ngành căn cứ các quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương, kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định; cập nhật và công khai các TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và trên cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã; đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan.

Trong tháng 8, UBND tỉnh đã ban hành 27 Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của 02 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Trong thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tiếp nhận và giải quyết 128.270 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến là 105.945 hồ sơ, đạt 82,62%, cụ thể: Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 26.992 hồ sơ; UBND các xã, phường đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 101.278 hồ sơ.

Đối với 11 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của ngành Công an, đã tiếp nhận 293.050 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công 290.671 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,19%. Đối với 14 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo chức năng của các sở, ngành đã tiếp nhận 32.790 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công 25.950 hồ sơ, đạt tỷ lệ 79,14%.

Để ứng dụng rộng rãi các tính năng của thẻ căn cước đối với các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân tham gia cấp căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử; gương mẫu, đi đầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các TTHC, nhất là 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Các bộ phận giải quyết TTHC khai thác tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID, không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ, tài liệu với thông tin đã được tích hợp, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Người dân xã An Nghĩa tìm hiểu các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành thu nhận, làm sạch trên 3,9 triệu dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện tại, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đang triển khai tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo có hiệu quả và ổn định.

Theo đó, đã thực hiện đồng bộ, xác thực 3.241.297/3.260.907 trường hợp, đạt 99,37% tổng số người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tích hợp, khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước/VNeID. 100% Cở sở khám chữa bệnh (KCB) thực hiện KCB bằng Căn cước đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/Căn cước với 8.513.484 số lượt tra cứu, trong đó có 7.359.935 lượt tra cứu thành công đạt 86,45%.

Việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử có 58 cơ sở y tế cấp dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trực tuyến, 60 cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, 31 cơ sở y tế cấp Giấy báo tử.

Ngoài ra, xây dựng và đưa vào vận hành CSDL đất đai 69 xã phường/148 xã phường, hoàn thành thực hiện kết nối CSDL quốc gia về đất đai. Triển khai mô hình phi địa giới hành chính giúp người dân thực hiện các TTHC lĩnh vực đất đai thuận lợi theo thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh...

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liên Sơn hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành và sự đồng thuận của người dân, tương lai không xa, chính quyền số, xã hội số và công dân số tại Phú Thọ sẽ không còn là khái niệm trên giấy, mà là thực tiễn sống động trong từng ngôi nhà, từng thôn xóm – nơi công nghệ số thực sự phục vụ cuộc sống, vì con người, do con người và vì một Phú Thọ phát triển bền vững, hiện đại, nhân văn.

Đinh Thắng