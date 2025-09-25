Vẻ đẹp vượt thời gian của thêu cung đình Huế trong thời trang đương đại

Triển lãm “HER-ITAGE” khám phá vẻ đẹp vượt thời gian của thêu cung đình Huế, tái hiện qua ngôn ngữ thiết kế đương đại. Những tác phẩm thêu truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được làm mới, tạo nên một sự giao thoa giữa di sản văn hóa và sáng tạo hiện đại.

Từ ngày 21/9 đến 29/9, nhà thiết kế Quỳnh Anh mở ra một không gian nghệ thuật độc đáo tại Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị (Huế) thông qua triển lãm “HER-ITAGE”. Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nghệ thuật địa phương mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với giới chuyên gia văn hóa và nghệ sĩ khi tập trung vào việc tái cấu trúc sợi thêu, mang đến một diện mạo mới cho di sản thêu cung đình Huế.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm về hành trình tái cấu trúc sợi thêu, tôn vinh nghệ thuật thêu cung đình, thêu truyền thống của Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu một loạt các tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa kỹ thuật thêu truyền thống và các phương pháp sáng tạo hiện đại, trong đó nổi bật nhất là “Tiêu bản cắt 6 lớp”. Tác phẩm này không chỉ là một bức tranh thêu, mà còn là một hành trình khám phá sự phát triển của nghề thêu qua các thế hệ, từ thêu long bào ở Đông Cứu đến thêu tranh ở Quất Động. Mỗi lớp vải trong tác phẩm như một mảnh ghép của lịch sử, thể hiện sự kế thừa và phát triển của di sản thêu Việt Nam.

Tác phẩm “Tiêu bản cắt 6 lớp” là điểm nhấn đặc biệt nhất của triển lãm khi thể hiện tư duy “tái cấu trúc di sản”

Điều đặc biệt trong triển lãm là cách nghệ thuật thêu truyền thống được kết hợp hài hòa với các kỹ thuật quốc tế như thêu tambour, làm hoa 3D Nhật Bản và công nghệ cắt laser. Những kỹ thuật này không chỉ mang lại sự tươi mới cho các tác phẩm mà còn tạo ra một ngôn ngữ thời trang đương đại, kết nối di sản với xu hướng sáng tạo hiện đại. Thông qua các tác phẩm này, người xem có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa dân tộc và sự đổi mới không ngừng của thời đại.

Một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh là “Cánh hoa khảm trai”, nơi Quỳnh Anh sử dụng kỹ thuật “Khắc - Khảm - Cắt” để tạo nên những lớp vải với độ sâu ẩn chứa các câu chuyện, màu sắc và chất liệu chồng lên nhau qua thời gian. Mỗi lớp vải, mỗi đường kim, mũi chỉ đều chứa đựng sự sáng tạo và kiên nhẫn, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, vừa tôn vinh di sản vừa phản ánh tinh thần đổi mới của nghệ thuật đương đại.

Trong triển lãm, còn có một tác phẩm đặc biệt mang tên “Rồng trong Mây”, là sự kết hợp giữa nghệ nhân thêu truyền thống và thiết kế thời trang đương đại. Hình ảnh rồng ẩn hiện trong mây được thêu tỉ mỉ bằng kỹ thuật bó bạt, kết cườm, thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và sáng tạo. Cảnh vật và hình tượng trong các tác phẩm thêu không chỉ là những chi tiết trang trí, mà còn là những câu chuyện kể về một nền văn hóa lâu đời, được gìn giữ và phát triển qua từng thế hệ.

Siêu mẫu Lan Khuê chiêm ngưỡng các tiêu bản thêu được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm không chỉ là cơ hội để người xem chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật thêu, mà còn là dịp để trải nghiệm và hiểu rõ hơn về quá trình sáng tạo. Trong khuôn khổ triển lãm, các hoạt động workshop “Thêu chao đèn” cũng được tổ chức, cho phép khách tham quan trực tiếp tham gia vào nghệ thuật thêu truyền thống. Những người tham gia có thể tự tay tạo ra những sản phẩm thêu nhỏ, qua đó cảm nhận được sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tinh thần kết nối với di sản văn hóa qua từng mũi kim.

