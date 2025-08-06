Việt Nam đè bẹp Campuchia ở ASEAN Cup nữ 2025

Tối nay 6/8, chủ nhà Việt Nam khởi đầu hành trình tìm lại ngôi hậu bằng chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Campuchia ở trận ra quân bảng A.

* Ghi bàn: Dương Thị Vân 7“, Ngân Thị Vạn Sự 11”, Phạm Hải Yến 14“, Nguyễn Thị Vạn 17”, Nguyễn Thị Trúc Hương 51“, Thái Thị Thảo 60”.

Việt Nam toàn thắng Campuchia trong ba lần đối đầu với các tỷ số 4-0, 3-0 và 7-0. Dù vậy, trước trận, HLV Koji Gyotoku - mới được điều từ đội tuyển bóng đá nam sang được 10 ngày - vẫn mạnh dạn tuyên bố Campuchia sẽ cố gắng giành ba điểm trước Việt Nam.

Nhưng thực tế trên sân Lạch Tray, Hải Phòng không cho thấy điểm sáng nào của đội bóng chùa tháp. Họ hoàn toàn lép vế, không một lần đe dọa khung thành Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang quyết tâm đòi lại ngôi hậu sau khi để mất vào tay Philippines ở kỳ trước. Các học trò của HLV Mai Đức Chung, dưới sự cổ vũ của khoảng 7.000 khán giả với màu đỏ rực một góc khán đài, đã nhập cuộc khí thế.

Cầu thủ nữ Việt Nam mừng chiến thắng 6-0 trước Campuchia ở bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Trung Thu

Ngay phút thứ 7, từ quả đá phạt của Bích Thùy, bóng đập xà ngang dội ra để Dương Thị Vân đánh đầu mở tỷ số. Bốn phút sau, từ pha phá bóng của hậu vệ Campuchia, Ngân Thị Vạn Sự băng lên sút căng từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Ba phút sau, Việt Nam được phạt đền khi một cầu thủ khách để bóng chạm tay. Tiền đạo Hải Yến dễ dàng đánh lừa thủ môn Boravy Penh, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thứ 43 của tiền đạo 31 tuổi ghi cho đội tuyển sau 78 trận.

Bị thủng lưới liên tiếp, Campuchia như vỡ trận. Họ chỉ biết co cụm phòng ngự, không thể triển khai tấn công. Còn các cô gái chủ nhà càng chơi càng mạch lạc. Phút 17, Nguyễn Thị Vạn đi thoải mái đến rìa vòng cấm rồi sút chân trái, bóng đi liệng qua tay thủ môn Campuchia, tạo nên siêu phẩm kiểu “lá vàng rơi”.

Sau khi tạo cách biệt lớn, Việt Nam chơi đủng đỉnh, nhưng vẫn tạo nhiều cơ hội. Thủ môn Kim Thanh là người chơi nhàn nhã nhất hiệp một, chỉ ba lần chạm bóng bằng chân từ những pha chuyền về của đồng đội.

Việt Nam dự giải này với 23 cầu thủ, trong đó có đến 15 người từ 30 tuổi trở lên. Do sắp tới còn gặp Thái Lan để tranh nhất bảng và tính toán cho bán kết, từ đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đã cho các trụ cột được ra nghỉ. Ba cầu thủ ghi bàn Hải Yến, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn rời sân để Huỳnh Như, Hải Linh, Trúc Hương thế chỗ.

Những sự thay đổi này không làm giảm đi sức mạnh của Việt Nam. Các cầu thủ vừa vào sân liền để lại dấu ấn. Phút 51, Trúc Hương đón đường kiến tạo của Vạn Sư, khéo léo loại hậu vệ Campuchia rồi sút sệt nâng tỷ số lên 5-0. Đội trưởng Huỳnh Như không ghi bàn nhưng có đường chuyền bổng vào trong để Thái Thị Thảo bay người đánh đầu, gia tăng cách biệt lên 6-0.

Phút 63, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã được vào sân thay Bích Thùy. Trong lần trở lại sau chấn thương, “cơn lốc đường biên” được các khán giả đứng dậy vỗ tay, chào mừng. Dù mang băng trắng trên gối, Thanh Nhã vẫn thi đấu năng nổ, nhiều lần xâm nhập vòng cấm nhưng không thể có bàn thắng.

Thống kê sau trận cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Việt Nam, khi kiểm soát bóng 70%, tung ra 32 cú dứt điểm và trúng đích 14 lần, trong khi Campuchia chỉ có một pha dứt điểm.

Tiền vệ Trúc Hương (8) tranh bóng cùng cầu thủ Campuchia ở lượt một, bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Trung Thu

Sau lượt đầu, với chiến thắng 7-0 trước Indonesia, Thái Lan xếp đầu. Việt Nam đứng thứ hai do kém hiệu số. Ở lượt thứ hai, Thái Lan gặp Campuchia, còn Việt Nam đấu Indonesia.

ASEAN Cup nữ 2025 là kỳ giải thứ 13 được tổ chức, diễn ra từ 6/8 đến 19/8. Việt Nam đăng cai ở hai địa điểm là sân Lạch Tray (Hải Phòng) và sân Việt Trì (Phú Thọ). Tám đội tuyển chia làm hai bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết.

Thái Lan đang dẫn đầu về số lần vô địch (4, vào các năm 2011, 2015, 2016, 2018). Xếp sau là Việt Nam (2006, 2012, 2019), Australia (2008), Nhật Bản (2013) và Philippines (2022).

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều, Diễm My, Trần Thị Duyên, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn, Vạn Sự, Hải Yến

Campuchia: Boravy, Sreyroth, Selena, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreyleak, Sreybol, Sreilas

Văn Lang