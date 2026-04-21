Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm nghệ thuật tại Italy

Gian triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Nghệ thuật La Biennale di Venezia lần thứ 61, Venice, Italy sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2026.
Một số tác phẩm tranh sơn mài sẽ trưng bày tại triển lãm: "Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu”. Ảnh: BTC
Trong khuôn khổ La 61. Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia, Việt Nam lần đầu tiên chính thức tham dự với gian triển lãm quốc gia mang tên "Vietnam: Art in a Global Flow". Diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2026 tại Venice, Italy, sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định sự hiện diện của nghệ thuật Việt Nam là một trong những diễn đàn nghệ thuật đương đại uy tín và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
Gian triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ 10 nghệ sĩ Việt Nam cùng khai thác sơn mài như chất liệu trung tâm. Mỗi nghệ sĩ tiếp cận sơn mài từ những góc độ riêng biệt - từ hội họa đến sắp đặt, từ kỹ thuật truyền thống đến các thử nghiệm mở rộng về không gian và cấu trúc. Với đặc trưng tạo hình qua nhiều lớp vật liệu cùng bảng màu giàu chiều sâu, các tác phẩm mở ra những trải nghiệm thị giác đa tầng, nơi hình ảnh, ánh sáng và chất liệu tương tác chặt chẽ.
Trong bối cảnh đó, sơn mài không chỉ được nhìn nhận như một kỹ thuật thủ công truyền thống, mà còn như một ngôn ngữ nghệ thuật giàu chiều sâu văn hóa, đồng thời linh hoạt thích ứng với các vấn đề đương đại. Đây là một thực hành sống động, phản ánh nhịp điệu tuần hoàn của đời sống và quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ của người nghệ sĩ.
Không gian triển lãm đối thoại với chủ đề chung của Biennale năm nay, "In Minor Keys"- gợi liên tưởng đến những "cung thứ" trong âm nhạc, những tầng âm trầm lắng tựa tiếng vọng từ chiều sâu nội tại. Tinh thần này tương đồng với thực hành sơn mài: một quá trình lặp lại giữa bồi đắp và mài giũa, nơi sự kiên nhẫn và tinh tế tích tụ thành chiều sâu và sức lan tỏa lâu dài.
Tham gia triển lãm có các nghệ sĩ: Lê Nguyên Chính; Bùi Hữu Hùng; Đoàn Thị Thu Hương; Công Kim Hoa; Lê Hữu Hiếu; Nguyễn Trường Linh; Lê Hoàng Nguyên; Oanh Phi Phi; Triệu Khắc Tiến; Trịnh Tuân.
Theo chinhphu.vn
baophutho.vn Chiều 21/4, UBND phường Tân Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Giai Nhất Zai Zai tổ chức chương trình “G1 * Zai Zai - Gắn kết yêu thương”, tạo...
baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 21/4, tại Đình Cổ Tích, Ủy ban MTTQ Việt...
baophutho.vn Hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - dịp lễ trọng đại của dân tộc, những ngày này, cùng với không khí sôi nổi của các hoạt động văn hóa, thể thao...
baophutho.vn Nằm yên bình giữa vùng đất giàu truyền thống văn hóa của phường Vân Phú, điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô dần trở thành điểm đến hấp dẫn...
baophutho.vn Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương thông tin, nhằm góp phần hỗ trợ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng...
baophutho.vn Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) tái hòa nhập cộng đồng, ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban...
baophutho.vn Với nhiều người, sách là một người bạn. Với tôi, sách còn là một phần ký ức của tuổi thơ, là nhịp cầu âm thầm đưa một đứa trẻ lớn lên cùng...