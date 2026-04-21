Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm nghệ thuật tại Italy

Một số tác phẩm tranh sơn mài sẽ trưng bày tại triển lãm: "Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu”. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ La 61. Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia, Việt Nam lần đầu tiên chính thức tham dự với gian triển lãm quốc gia mang tên "Vietnam: Art in a Global Flow". Diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2026 tại Venice, Italy, sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định sự hiện diện của nghệ thuật Việt Nam là một trong những diễn đàn nghệ thuật đương đại uy tín và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Gian triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ 10 nghệ sĩ Việt Nam cùng khai thác sơn mài như chất liệu trung tâm. Mỗi nghệ sĩ tiếp cận sơn mài từ những góc độ riêng biệt - từ hội họa đến sắp đặt, từ kỹ thuật truyền thống đến các thử nghiệm mở rộng về không gian và cấu trúc. Với đặc trưng tạo hình qua nhiều lớp vật liệu cùng bảng màu giàu chiều sâu, các tác phẩm mở ra những trải nghiệm thị giác đa tầng, nơi hình ảnh, ánh sáng và chất liệu tương tác chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, sơn mài không chỉ được nhìn nhận như một kỹ thuật thủ công truyền thống, mà còn như một ngôn ngữ nghệ thuật giàu chiều sâu văn hóa, đồng thời linh hoạt thích ứng với các vấn đề đương đại. Đây là một thực hành sống động, phản ánh nhịp điệu tuần hoàn của đời sống và quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ của người nghệ sĩ.

Không gian triển lãm đối thoại với chủ đề chung của Biennale năm nay, "In Minor Keys"- gợi liên tưởng đến những "cung thứ" trong âm nhạc, những tầng âm trầm lắng tựa tiếng vọng từ chiều sâu nội tại. Tinh thần này tương đồng với thực hành sơn mài: một quá trình lặp lại giữa bồi đắp và mài giũa, nơi sự kiên nhẫn và tinh tế tích tụ thành chiều sâu và sức lan tỏa lâu dài.

Tham gia triển lãm có các nghệ sĩ: Lê Nguyên Chính; Bùi Hữu Hùng; Đoàn Thị Thu Hương; Công Kim Hoa; Lê Hữu Hiếu; Nguyễn Trường Linh; Lê Hoàng Nguyên; Oanh Phi Phi; Triệu Khắc Tiến; Trịnh Tuân.

Theo chinhphu.vn