Vietop English: Nơi hội tụ đội ngũ giáo viên IELTS chất lượng cao

Trong bối cảnh nhu cầu luyện thi IELTS ngày càng tăng cao, việc tìm một trung tâm với đội ngũ giảng viên chất lượng trở thành yếu tố quyết định thành công. Tại TP.HCM, Vietop English được biết đến là địa chỉ uy tín, nơi quy tụ đội ngũ giáo viên IELTS có chuyên môn vượt trội, sở hữu điểm IELTS từ 8.0+, đa số thầy cô đều sở hữu bằng Thạc sĩ cùng chứng chỉ giảng dạy uy tín như CELTA, TESOL.

Đội ngũ giáo viên với trình độ chuyên môn cao

Đội ngũ giảng viên tại Vietop English được tuyển chọn kỹ lưỡng, đều là những chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và luyện thi IELTS.

Thầy Lê Duy Anh - Trưởng phòng đào tạo đạt chứng chỉ IELTS 8.5 Overall với 9.0 ở hai kỹ năng Listening và Reading, sở hữu chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ CELTA và bằng Cử nhân từ Đại học RMIT danh tiếng.

Cô Đinh Huỳnh Quế Dung - Phó phòng đào tạo cũng đạt điểm IELTS 8.5 Overall với 9.0 Speaking và 8.0 Writing, có bằng Cử nhân Tâm lý học từ Đại học Daemen và bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng chuyên giảng dạy tiếng Anh từ Đại học Benedictine (Mỹ), cùng 7 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Thầy Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Quản lý đào tạo với thành tích IELTS 8.5 Overall, đặc biệt đạt 8.5 ở cả Speaking và Listening, sở hữu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy từ Đại học Newcastle và chứng chỉ CELTA quốc tế. Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Minh Dương sở hữu IELTS 8.5 overall với 9 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS cùng nhiều thầy cô giàu kinh nghiệm khác tại Vietop góp phần tạo nên sức mạnh của đội ngũ giáo viên, tạo nên uy tín trong chất lượng đào tạo khi giúp hơn 21.220+ học viên đạt điểm IELTS mục tiêu.

Phương pháp giảng dạy độc quyền E.M.P.O.W.E.R

Điểm khác biệt lớn nhất của Vietop English chính là việc áp dụng phương pháp giảng dạy độc quyền E.M.P.O.W.E.R vào toàn bộ khóa học IELTS. Đây là phương pháp được nghiên cứu và phát triển độc quyền của trung tâm, giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập của học viên.

Tất cả giáo viên tại Vietop đều được đào tạo chuyên sâu về phương pháp E.M.P.O.W.E.R, từ đó có thể hiểu rõ và vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Phương pháp này không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn phát triển khả năng tự học và tư duy ngôn ngữ của học viên.

Thầy Lê Duy Anh chia sẻ về triết lý giảng dạy: "Phương châm của tôi chính là slogan của Vietop - “Học là phải dùng được”. Việc giảng dạy ngôn ngữ phải mang tính ứng dụng cao. Học viên cần có thể áp dụng ngay những kiến thức đã học không chỉ trong kỳ thi IELTS mà còn trong các tình huống giao tiếp thực tế."

Sự tận tâm và hỗ trợ toàn diện

Một trong những điểm mạnh của đội ngũ giáo viên Vietop chính là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với từng học viên. Các thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên cả trong và ngoài giờ học chính thức, luôn theo dõi sát sao tiến độ học tập và chỉnh sửa chi tiết từng lỗi sai.

Thầy Nguyễn Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: "Phương châm giảng dạy của tôi là “học viên không ngại hỏi, giảng viên không ngại đáp”. Tôi luôn khuyến khích các em đặt câu hỏi vì điều này thể hiện sự chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Một học viên chủ động sẽ đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều."

Hơn nữa, thầy cô tại Vietop không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có kỹ năng sư phạm xuất sắc, biết cách tạo ra lớp học tích cực và sinh động. Nhờ các hoạt động tương tác, thảo luận nhóm và tình huống thực tế, việc học trở nên hứng thú, giúp học viên chủ động tiếp thu và phát triển khả năng tư duy, sử dụng tiếng Anh tự nhiên.

Ngoài ra, thầy cô cũng không ngừng tích cực kết hợp công nghệ hiện đại vào khóa học IELTS như nền tảng học trực tuyến, phần mềm quản lý LMS trong việc dạy và học. Tại Vietop, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn cách tận dụng công nghệ để tự học, tạo nên môi trường toàn diện, vừa thực tiễn vừa hiệu quả.

Phản hồi tích cực từ học viên

Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên Vietop được khẳng định qua những phản hồi tích cực từ học viên. Hảo Hảo, một học viên đã hoàn thành khóa học, chia sẻ: “Sau quá trình học ở Trung tâm mình may mắn được học cùng cô Toại cực tâm huyết, đầy năng lượng và sâu sát với từng học viên. Giáo trình và phương pháp rất dễ hiểu. Mình từng sợ nhất phần thi viết và nói mà đến khi thi thì bất ngờ hai kỹ năng này lại điểm cao nhất.”

Thắng, 21 tuổi, học viên tại Vietop cho biết: “Hiện mình đang học lớp của thầy An Nhiên. Thầy cực kỳ dễ thương, hài hước và luôn tận tình chỉnh sửa từng lỗi sai, đặc biệt là phát âm, để học viên cải thiện nhanh hơn. Thầy giảng dạy rất hăng say, luôn chú ý đến từng bạn trong lớp, tạo không khí học tập vui vẻ nhưng vẫn hiệu quả. Mình thật sự hài lòng khi học ở Vietop.”

Trần Nhật, học viên khác tại Vietop, đánh giá cao thầy Tuấn: “Điều mình ấn tượng nhất là cách giảng dạy của thầy Tuấn – thầy cực kỳ có tâm, giảng bài dễ hiểu và luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên cả trong và ngoài giờ học. Trong lớp, thầy sửa bài rất kỹ, đặc biệt là phần Writing và Speaking, giúp mình cải thiện rõ rệt về cách diễn đạt, ngữ pháp lẫn phát âm. Thầy cũng hay chia sẻ những mẹo làm bài hiệu quả và luôn tạo không khí học tập thoải mái, gần gũi nhưng vẫn nghiêm túc.”

Với phương châm “Học là phải dùng được”, Vietop English cam kết mang đến cho học viên không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn khả năng ứng dụng thực tế, giúp các em tự tin chinh phục kỳ thi IELTS và phát triển năng lực tiếng Anh toàn diện.