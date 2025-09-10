Vinhomes Cần Giờ có thanh khoản cao không? Phân tích từ chuyên gia

Thanh khoản Vinhomes Cần Giờ đang là chủ đề khiến giới đầu tư quan tâm khi dự án Vinhomes Green Paradise chính thức khởi công tại Cần Giờ, TP.HCM.

Với quy mô 2.870ha, tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, định hướng ESG và hệ sinh thái tiện ích “khủng”, đây được xem là đô thị biển đích thực đầu tiên của thành phố. Câu hỏi quan trọng nhất đặt ra là: liệu dự án có thanh khoản cao hay không, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang phân hóa mạnh giữa nhu cầu thực và đầu tư ngắn hạn?

Bài viết dưới đây sẽ phân tích từ góc nhìn chuyên gia để giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn.

Đánh giá về khả năng thanh khoản Vinhomes Cần Giờ từ chuyên gia

Thanh khoản của bất động sản không chỉ là tốc độ bán hàng giai đoạn đầu, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển nhượng và khai thác bền vững trong trung - dài hạn.

Với Vinhome Cần Giờ, có ba yếu tố nền tảng cần được xem xét: quy mô - thương hiệu, hạ tầng - kết nối, và sức cầu tiềm năng.

Trước hết, về quy mô, Vinhomes Green Paradise trải dài trên diện tích 2.870ha, gấp nhiều lần các đại đô thị đã thành công như Vinhomes Grand Park (271ha, TP.Thủ Đức) hay Vinhomes Ocean Park (420ha, Hà Nội).

Quy mô này đồng nghĩa với việc hình thành một cộng đồng cư dân đủ lớn, tạo “cầu nội tại” cho thị trường thứ cấp - điều mà các dự án nghỉ dưỡng đơn lẻ thường thiếu.

Phối cảnh dự án Vin Cần Giờ

Về thương hiệu, kinh nghiệm từ Ocean Park cho thấy: chỉ trong 5 năm, giá căn hộ đã tăng từ 25-30 triệu/m2 lên 50-80 triệu/m2 nhờ hệ sinh thái đồng bộ.

Cuối cùng, về sức cầu, theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, năm 2024 thành phố đón 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu khách nội địa.

Nếu Vinhomes Cần Giờ thu hút được một phần đáng kể dòng khách này, dự kiến 8-9 triệu lượt/năm, thì nhu cầu lưu trú, thương mại và đầu tư thứ cấp sẽ tăng trưởng song song, tạo nền vững chắc cho thanh khoản dài hạn.

3 yếu tố tác động đến thanh khoản Vinhomes Cần Giờ Green Paradise

Thanh khoản Vinhomes Green Paradise không phụ thuộc vào cảm xúc thị trường ngắn hạn, mà được quyết định bởi ba trụ cột: hạ tầng kết nối, hệ sinh thái vận hành, và chiến lược định giá. Ba yếu tố này sẽ quyết định tốc độ hấp thụ cũng như khả năng chuyển nhượng thứ cấp trong tương lai.

Hạ tầng kết nối - “chìa khóa” kích hoạt thanh khoản

Trong bất động sản, hạ tầng luôn là biến số quyết định. Vinhomes Cần Giờ hưởng lợi trực tiếp từ hai dự án chiến lược: cầu Cần Giờ - Vũng Tàu (18km) và tuyến metro Cần Giờ.

Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến dự án chỉ còn khoảng 30 phút, biến Cần Giờ từ “vùng ven sinh thái” thành “đô thị biển trong tầm tay”.

Bài học từ Thủ Thiêm hay Ocean Park cho thấy: khi hạ tầng hoàn thiện, giá trị bất động sản có thể tăng 30-50% chỉ trong vài năm, và quan trọng hơn, thanh khoản được cải thiện rõ rệt do người mua nhìn thấy tính tiện lợi thực tế.

Hệ sinh thái tiện ích và khả năng vận hành

Khác với những dự án nghỉ dưỡng ven biển chỉ dừng lại ở “second home”, Vinhomes Cần Giờ được thiết kế như một thành phố chuẩn chỉnh.

Với Paradise Lagoon 443ha, Safari & công viên nước 122ha, nhà hát 7ha, cùng Vinschool, Vinmec và Vincom Mega Mall, dự án này hướng đến việc tạo ra nhu cầu ở - kinh doanh - giải trí thường nhật.

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh tại Vinhome Cần Giờ

Chính hệ sinh thái này sẽ giúp các sản phẩm shophouse, nhà phố, biệt thự và căn hộ duy trì công suất khai thác ổn định, từ đó tạo nền cho thanh khoản thứ cấp.

Nói cách khác, thanh khoản không đến từ “mua đi bán lại” thuần túy, mà từ sự hấp dẫn thực tế của việc sống và kinh doanh tại đô thị biển.

Giá trị khác biệt và khan hiếm

Trong thị trường bất động sản, yếu tố khan hiếm luôn quyết định sức hấp dẫn và khả năng thanh khoản dài hạn. Bất động sản ven biển vốn đã hạn chế về quỹ đất, nhưng với TP.HCM, Cần Giờ là khu vực duy nhất có đường bờ biển và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển.

Điều này tạo nên tính độc bản không thể nhân rộng. Vinhome Cần Giờ càng trở nên khác biệt khi không chỉ phát triển vài chục hay vài trăm héc-ta như các dự án nghỉ dưỡng thông thường, mà là cả một đại đô thị 2.870ha lấn biển, quy hoạch theo chuẩn quốc tế.

Sau đại dịch, nhu cầu second-home và xu hướng sống ven biển tăng mạnh trong giới thượng lưu và Việt kiều, khiến sản phẩm gắn với biển càng dễ được giao dịch.

Khả năng thanh khoản Vinhomes Cần Giờ cần được nhìn trên ba chiều: hạ tầng, vận hành và định vị giá. Đây không phải là dự án để kỳ vọng “lướt sóng” ngắn hạn, mà dành cho những nhà đầu tư tin vào câu chuyện trung - dài hạn của đô thị ven biển ESG đầu tiên tại TP.HCM. Nếu Vinhomes giữ đúng tiến độ hạ tầng, triển khai đầy đủ tiện ích và đưa ra chính sách giá hợp lý, dự án hoàn toàn có thể trở thành dự án có thanh khoản bền vững hàng đầu Việt Nam trong thập kỷ tới.

