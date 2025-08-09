Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 - Cụm Tây Bắc bộ

Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 – Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ gồm các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Dự diễn đàn có đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Đại diện Hội doanh nhân trẻ Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và hơn 300 doanh nghiệp đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh.

Bốn nghị quyết trụ cột về kinh tế tư nhân, thường được gọi là “Bộ tứ trụ cột”, là một phần của chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, bao gồm: Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, và Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Phiên đối thoại nhằm tìm giải pháp khả thi, phản ánh tiếng nói trung thực từ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực để gửi đến các phiên đối thoại cấp Bộ, ngành và Phiên đối thoại cấp cao những thông điệp mạnh mẽ, cấp thiết, xuất phát từ thực tiễn vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Với lợi thế sẵn có và tiềm năng, không gian phát triển mới, Tỉnh mong muốn thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến với Phú Thọ, đặc biệt trong các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt 12% trở lên.

Để triển khai các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Phú Thọ đã cụ thể hoá và triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, có tính khả thi; Tổ chức thường xuyên, định kỳ các Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh để tiếp thu, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, những điểm nghẽn cần tháo gỡ của khu vực kinh tế tư nhân. Từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách để hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân một cách thực chất, kịp thời, hiệu quả.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tham luận về triển khai 4 Nghị quyết từ góc nhìn doanh nghiệp trẻ khu vực Tây Bắc; tổ chức Phiên tọa đàm trực tiếp giữa doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong khu vực với lãnh đạo Hội, chính quyền địa phương và các chuyên gia. Qua đó ghi nhận nhiều kiến nghị cụ thể, phản ánh tiếng nói từ thực tiễn sản xuất – kinh doanh vùng Tây Bắc.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ (mới) đã chính thức ra mắt. Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trên cả nước vào Quỹ nhân ái xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ nạn nhân da cam và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

