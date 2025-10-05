Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương

Chiều 5/10, tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, những người thuộc diện bảo trợ xã hội đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Tiết mục múa lân tại chương trình

Tiết mục văn nghệ tại chương trình vui Tết Trung thu

Tại chương trình “Vui Tết Trung thu” các cháu thiếu niên nhi đồng, người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Múa lân, võ thuật, chơi trò chơi và đố vui có quà của chị Hằng và chú Cuội...

Đại diện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic trao quà Trung thu tới các trẻ em Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc

Đại diện Câu lạc bộ Tuệ Tâm trao quà Trung thu tới các trẻ em và người cao tuổi Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc

Trong chương trình, đại diện các đơn vị đã trao nhiều phần quà, góp phần động viên, khích lệ các em chăm ngoan, học giỏi. Đây là dịp để cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ, góp phần giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng tuổi thơ trong không khí đoàn kết, gắn bó của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Việc tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng và người cao tuổi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể với công tác Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và những người yếu thế; khuyến khích động viện các cháu trong học tập, rèn luyện, giúp các cháu có môi trường sống, vui chơi lành mạnh, bổ ích và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho những người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Kết thúc chương trình, các em thiếu niên nhi đồng cùng nhau phá cỗ trong bầu không khí rộn ràng, đầm ấm.

Dương Chung