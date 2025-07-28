Vững bước sau sáp nhập, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững

Sau chặng đường 5 năm nỗ lực vượt khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ xã Tiên Lữ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Một góc Khu công nghiệp xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã: Tiên Lữ, Đồng Ích, Xuân Lôi, Văn Quán, xã Tiên Lữ có diện tích tự nhiên 31,8km2, với 35 thôn, quy mô dân số 33.700 người. Đảng bộ xã có 2.218 đảng viên, sinh hoạt tại 58 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Nhân dân trong xã đã kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15% (mục tiêu Đại hội 12%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đại hội. 100% đường giao thông trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt trên 95%. Diện tích gieo trồng đạt trên 3.300 ha/năm, năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ/ha; chăn nuôi có bước phát triển khá, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với đầu nhiệm kỳ; thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, diện tích khoảng 380 ha, sản lượng hàng năm đạt từ 1.500 tấn trở lên.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; các sản phẩm được chứng nhận OCOP như cá thính, bánh gạo rang Tiên Lữ, giấm cao cấp Thủy Phương, thịt chua, gà ủ muối, gạo thảo dược tiếp tục được duy trì, phát triển và mở rộng thị trường, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn. Lĩnh vực dịch vụ - thương mại phát triển ổn định, đáp ứng tốt cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; 100% số trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 58% đạt chuẩn mức độ 2.

Công tác y tế cộng đồng, y tế dự phòng được thực hiện tốt. Chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo được quan tâm tốt hơn, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu so với đầu nhiệm kỳ, chỉ còn 0,39%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,4%; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo dòng thông tin tích cực trên không gian truyền thông. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Các cấp ủy trong xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Đảng ủy chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả việc tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tiên Lữ xác định rõ các mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả các nguồn lực; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bám sát quy hoạch chung của tỉnh, phát triển theo hướng đô thị mới, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa - xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng xã Tiên Lữ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy xác định 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; sắp xếp cán bộ gắn với vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là nâng cao kỹ năng quản lý, năng lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, dám chịu trách nhiệm”.

Thứ hai, xác định việc thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp Xuân Lôi, khu công nghiệp Lập Thạch I, Lập Thạch II và tiếp tục thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa có giá trị kinh tế cao là khâu đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện chính quyền số, công dân số, xã hội số và kinh tế số theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là nền tảng để xây dựng Tiên Lữ trở thành xã nông thôn mới nâng cao, phát triển đồng đều các lĩnh vực, là điểm sáng về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Nguyễn Mạnh Tưởng - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lữ