Xã Bản Nguyên tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026

Ngày 19/4, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), xã Bản Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham dự.

Các khối chuẩn bị diễn hành, biểu dương lực lượng.

Đại hội quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 41 khu dân cư, được chia thành 20 đội liên khu, tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: bóng đá, kéo co, cầu lông, bóng bàn, pickleball, điền kinh, cờ tướng, cờ vua.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Các đơn vị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao xã Bản Nguyên lần thứ I năm 2026.

Đại hội được tổ chức nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống lành mạnh, đoàn kết, văn minh trong cộng đồng.

Môn thi kéo co tại Đại hội.

Đại hội Thể dục Thể thao xã Bản Nguyên cũng là dịp địa phương rà soát, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu cấp trên.

Bích Liên – Đặng Khánh


