Xã Đoan Hùng: Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh việc khắc phục khó khăn, đảm bảo thông suốt các hoạt động, Đảng ủy xã Đoan Hùng khẩn trương chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trên tinh thần bám sát thực tiễn, để đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Hội nghị BCH Đảng bộ xã Đoan Hùng thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Đoan Hùng lần thứ Nhất

Sau sáp nhập, xã Đoan Hùng có diện tích tự nhiên trên 44,8km2 với dân số trên 30.000 người. Xã có vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ và đường thủy, phát triển kinh tế - xã hội. Xã được kế thừa bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử như: Chi bộ Đảng Trần Phú - tiền thân của Đảng bộ huyện Đoan Hùng trước đây được thành lập, nơi diễn ra Chiến thắng sông Lô thu đông năm 1947; có hợp tác xã Đồng Tâm được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm năm 1961 trên đường Người đi từ Hà Nội lên Tuyên Quang.

100% các chi , Đảng bộ của xã đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng cho biết: Đảng bộ xã Đoan Hùng có 1.881 đảng viên, sinh hoạt tại 79 chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc. Địa giới hành chính của xã tương đối rộng, dân số đông, đan xen giữa nông thôn và đô thị đặt ra thách thức không nhỏ về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với cấp ủy, chính quyền, cùng toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở.

Trước những yêu cầu đó, Đảng ủy xã Đoan Hùng phát huy rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc một cách đồng bộ, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định. Với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã Đoan Hùng tăng cường 20 đồng chí cán bộ cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về hỗ trợ, hướng dẫn các khu dân cư từ xây dựng văn kiện, đến các điều kiện tổ chức đại hội, góp phần quan trọng vào kết quả bước đầu trong công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025- 2030 thành công. Đến nay, 100% các chi , đảng bộ của xã đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Hội Nông dân xã Đoan Hùng tổ chức Chương trình Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội các Chi bộ hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đoan Hùng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025- 2030 được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ xã được lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên... Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã Đoan Hùng đưa ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng mở ra một chặng đường phát triển mới, với quyết tâm đưa xã Đoan Hùng trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, thương mại và dịch vụ của các xã vùng phía Bắc của tỉnh.

Đồng chí Đào Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đoan Hùng chia sẻ: Dự thảo văn kiện đại hội rất rõ ràng, bám sát tiềm năng, thế mạnh của xã. Chúng tôi mong muốn sau đại hội, văn kiện được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, đưa xã Đoan Hùng ngày càng phát triển, vững mạnh về mọi mặt.

Trụ sở mới của xã Đoan Hùng được trang trí rực rỡ sẵn sàng cho Đại hội Đảng.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã Đoan Hùng tập trung xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, thích ứng linh hoạt với yêu cầu chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội , nhất là hạ tầng giao thông kết nối, phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp thông minh gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực từ đất đai; kết nối không gian xã mới trở thành một không gian kinh tế - xã hội hiện đại...

Công tác tuyên truyền, khánh tiết và các điều kiện đảm bảo phục vụ đại hội Đảng bộ xã được chuẩn bị chu đáo. Trên hệ thống truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội thường xuyên phát các bản tin, đăng tải các nội dung về ý nghĩa, trọng tâm của đại hội; các tuyến đường, khu đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khí thế phấn khởi trong toàn dân. Dù thời gian gấp rút, khối lượng công việc nhiều, song với tinh thần đoàn kết, vượt khó và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Đoan Hùng đang từng bước khẳng định quyết tâm chính trị, vững vàng trước chặng đường mới.

Ngọc Tuấn