Xã Lâm Thao đẩy mạnh giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực, lừa đảo và bắt cóc online cho học sinh

Đoàn Thanh Niên xã Lâm Thao vừa phối hợp cùng Công an xã Lâm Thao tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường – Lừa đảo qua mạng – Cảnh giác với thủ đoạn bắt cóc online" tại 9 trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn xã.

Buổi ngoại khóa “Phòng chống bạo lực học đường – Lừa đảo qua mạng – Cảnh giác với thủ đoạn bắt cóc online" tại trường THPT Lâm Thao

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Lâm Thao đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích, câu chuyện thực tế và tình huống gần gũi giúp các em học sinh nhận biết những chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ qua mạng xã hội như mạo danh người thân, giả danh công an, giáo viên hoặc ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Hiểu rõ các thủ đoạn bắt cóc qua mạng Internet, biết cách ứng phó, bảo vệ bản thân và người xung quanh. Nâng cao ý thức phòng chống bạo lực học đường, ứng xử văn minh, nhân ái trong môi trường số.

Thông qua các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã truyền đạt nhiều kiến thức, tình huống thực tế về an toàn học đường, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân, sử dụng mạng xã hội an toàn, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc trẻ em và bạo lực học đường, nhằm giúp các em học sinh trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trong thời đại công nghệ 4.0; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh “Công dân số an toàn – thông minh – có trách nhiệm”.

Các em học sinh trường THPT Phong Châu được tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề

Hoạt động tuyên truyền pháp luật tại các nhà trường thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – Công an – Đoàn Thanh niên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường và trên không gian mạng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Mộc Lâm