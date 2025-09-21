Xã Liên Minh: Lan tỏa những điển hình tiên tiến

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào thi đua yêu nước ở xã Liên Minh (Xã Liên Minh được hình thành từ sáp nhập các xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên) đã lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Thông qua phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng, qua đó khơi dậy tinh thần sáng tạo trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã đề ra.

Xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khang trang

Đưa chúng tôi thăm quan Nhà văn hóa khu Đỗ Sơn 3, đồng chí Nguyễn Như Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Liên Minh thông tin: Bằng nguồn vốn đóng góp của Nhân dân và vận động con em xa quê, các mạnh thường quân... năm 2024, khu Đỗ Sơn 3 đã xây dựng Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ khang trang.

Năm 2008, Nhà văn hóa khu đã được xây dựng nhưng sau khi sáp nhập (khu 4, khu 5 sáp nhập thành khu Đỗ Sơn 3), nhà văn hóa không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Ông Lê Xuân Dung, Bí thư Chi bộ khu Đỗ Sơn 3 cho biết: Cuối năm 2023, Chi bộ ra nghị quyết xây dựng nhà văn hóa, năm 2024 bắt đầu triển khai. 100% kinh phí xây dựng do đảng viên và Nhân dân trong khu đóng góp và khu huy động các mạnh thường quân, con em xa quê ủng hộ.

Nhà văn hóa khu Đỗ Sơn 3 được xây dựng khang trang, rộng rãi, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân

Để có kinh phí xây dựng nhà văn hóa, khu xây dựng kế hoạch, lên dự toán thiết kế, họp dân bàn về mức đóng góp. Được nhân dân đồng thuận, Ban công tác Mặt trận khu thành lập các tổ vận động đồng thời viết thư ngỏ gửi con em của khu đi làm ăn xa. Ông Lê Xuân Tụng - Trưởng khu cho biết: Chúng tôi đã huy động được gần 778 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Các khoản vận động được công khai, minh bạch; quá trình xây dựng được người dân giám sát, tham gia trực tiếp. Đây là mô hình tiêu biểu cho việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thể hiện rõ tinh thần tự chủ, phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hóa Đỗ Sơn 3 hiện nay có tổng diện tích 2.800m2, trong đó diện tích nhà 254m2, bếp 60m2, sân bê tông 1.100m2, còn lại là sân bóng đá. Từ khi đi vào vận hành, các hoạt động văn hóa, thể thao của khu sôi nổi hơn.

Lãnh đạo khu Đỗ Sơn 3 kiểm tra thiết bị để lắp đặt hệ thống loa phát thanh từ nguồn xã hội hóa.

Trưởng khu Lê Xuân Tụng cho biết thêm: Việc xây dựng nhà văn hóa và các công trình phụ trợ đã giúp khu hoàn thiện các tiêu chí khu nông thôn mới kiểu mẫu.

“Còn sức khỏe là còn cống hiến”

Là điển hình tiên tiến cao tuổi nhất tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ tổ chức, bà Nguyễn Thị Sảo 78 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, ở khu Hà Xá vẫn hăng hái với mọi công việc của khu dân cư. Bà cho biết: Năm 2000 tôi nghỉ hưu, từ đó đến nay luôn tham gia các hoạt động ở khu dân cư. Tôi luôn tâm niệm một điều là còn sức khỏe, còn cống hiến công việc cho khu, cho xã.

Bà Nguyễn Thị Sảo thường xuyên trao đổi tình hình của khu với cán bộ MTTQ xã.

Năm 2024, khu dân cư Hà Xá được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu văn hóa cấp huyện. Góp phần vào thành công của khu có phần không nhỏ công sức của người phụ nữ nhỏ bé, nhanh nhẹn Nguyễn Thị Sảo.

Ngoài công việc của khu, bà Nguyễn Thị Sảo còn trồng rau, nuôi gà cải thiện cuộc sống.

Bà Sảo hiện là Chi hội trưởng Người cao tuổi, Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Trong các hoạt động của khu dân cư, bà không nề hà, thường xuyên đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động người dân thực hiện các phong trào thi đua, điển hình là cuộc vận động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. “Trong xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí môi trường thực hiện vất vả nhất” - bà Sảo cho biết. Để nâng cao ý thức cho người dân, bà tham mưu cho Chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thành lập các đội giám sát vệ sinh môi trường. Ngoài ra, bà còn trực tiếp đi từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi. Hiện nay, không còn tình trạng người dân trong khu vứt rác thải ra đường, đường làng ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ.

25 năm công tác tại khu dân cư, bà Sảo nhiều lần được Huyện ủy Thanh Ba và xã Đỗ Sơn (cũ) tặng giấy khen. Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bà Sảo còn đứng ra xây dựng CLB Liên thế hệ và CLB dưỡng sinh của Chi hội Người cao tuổi. Bà Sảo chia sẻ: “Còn sức khỏe, tôi còn cống hiến cho khu dân cư. Tuy là những việc nhỏ, nhưng góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, cũng là góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới”.

Bằng những hành động, lời nói nhỏ nhẹ, giản dị nhưng đầy trách nhiệm, bà Sảo đã thuyết phục được Nhân dân hưởng ứng các phong trào do khu, xã phát động. Với sự nhiệt tình, tận tận với công việc, bà Sảo trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thi đua tích cực trong cộng đồng.

Tiên phong trong phát triển kinh tế

Những năm gần đây, người dân xã Liên Minh đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, đưa những con giống mới có giá trị kinh tế cao như hươu, thỏ, dúi, ếch...vào chăn nuôi. Nông dân Lê Anh Vui ở khu Đỗ Sơn 2 là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo của xã.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Vui đã tiên phong phát triển mô hình chăn nuôi ếch thương phẩm. Năm 2020, anh nuôi thử nghiệm 2-3 vạn con ếch. Trong quá trình nuôi, anh chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ những gia đình nuôi ếch trong vùng nên ếch của gia đình anh phát triển tốt. Nhờ nắm vững kỹ thuật, chủ động đầu ra, chỉ sau vài vụ, anh đã thu lãi đủ để mở rộng mô hình. Đến nay, gia đình anh có 65 chuồng nuôi ếch, mỗi năm xuất bán khoảng 30 tấn, doanh thu hơn 2 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động tại địa phương. Anh Vui cho biết: Nuôi ếch không vất vả bằng nuôi các con vật khác, chỉ cần nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, ếch không bị chết, sinh sản tốt, năng suất cao. Sau 5 năm nuôi ếch, gia đình tôi cũng đã có thêm khoản tích lũy, mua sắm các thiết bị hiện đại cho gia đình.

Mô hình chăn nuôi ếch của anh Vui không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ dân khác trên địa bàn. Hiện nay, nhiều người dân đã đến học hỏi, tham quan mô hình của anh để làm theo.

Mô hình nuôi ếch của gia đình anh Lê Anh Vui ở khu Đỗ Sơn 2 cho doanh thu mỗi năm hơn 2 tỷ đồng.

Những điển hình tiên tiến như anh Lê Anh Vui, bà Nguyễn Thị Sảo, hay tập thể cán bộ và Nhân dân khu Đỗ Sơn 3 không chỉ là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua của xã, mà còn là những hạt nhân tích cực góp phần vun đắp cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Qua phong trào, xã đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Đạt danh hiệu xã nông thôn mới, 18/18 khu đạt khu dân cư văn hóa, 5 khu đạt khu nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,34%.

Xác định phong trào thi đua là động lực phát triển, biện pháp quan trọng để huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giai đoạn 2025-2030, xã Liên Minh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của toàn xã.

Lê Thương