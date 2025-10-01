Xã Liên Sơn phong trào thi đua yêu nước thực chất và hiệu quả

Với tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các phong trào thi đua ở xã Liên Sơn đang ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới thực chất và hiệu quả. Thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh nội sinh, tạo nên những chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng một cuộc sống mới ấm no.

Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Sơn. Trong bối cảnh chung còn nhiều thách thức, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, bao quát mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Điểm nhấn nổi bật là việc thi đua luôn gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy cơ sở và người lao động trực tiếp làm trung tâm. Nhờ đó, mỗi phong trào đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhân dân xã Liên Sơn duy trì phong trào dọn dẹp môi trường nông thôn gắn với xây dựng đô thị văn minh

Thấm nhuần quan điểm “dân là gốc”, các phong trào thi đua tại Liên Sơn luôn hướng về cơ sở, chú trọng khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn, một doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn, không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc. Giai đoạn 2021-2025, Công ty đã ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động xã hội khác khoảng 150 triệu đồng.

Đặc biệt, trong phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công ty đã đóng góp 2.000 tấn xi măng (trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng) để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo. Mỗi dịp lễ, Tết, hơn 1.400 suất quà trị giá 565 triệu đồng lại được trao đến tay các cụ từ 80 tuổi trở lên. Doanh nghiệp còn là nơi tạo việc làm ổn định cho 117 lao động địa phương, chiếm gần 65% tổng số lao động của công ty. Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế tư nhân cũng vươn lên mạnh mẽ. Homestay Lương Sơn Cảnh trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch, dịch vụ.

Những người nông dân cần cù đã biến mảnh đất quê hương thành những trang trại trù phú. Ông Bạch Xuân Tráng ở xóm Đồng Sương với mô hình trồng 6.000m2 ổi và 1.000m2 rau hữu cơ, thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm. Bà Nguyễn Thị Nhiễu ở xóm Đất Đỏ cũng đạt mức thu nhập tương tự từ việc trồng cây ăn quả chất lượng cao. Những tấm gương này đã truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng.

Cán bộ và người dân hưởng ứng phong trào ủng hộ Nhân dân Cu Ba

Tại nhiều lĩnh vực ghi nhận sự ra đời và nhân rộng của các mô hình hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các mô hình sản xuất rau, củ, quả hữu cơ, chế biến chuối Viba, chăn nuôi gà thả vườn tại các xóm Tân Sơn, Đồng Sương, Đất Đỏ đang góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững.

Đời sống văn hóa tinh thần cũng được chăm lo đặc biệt. Câu lạc bộ bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Mường tại xóm Nước Lạnh hay mô hình “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” đang nỗ lực gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường sống văn minh. Các mô hình xã hội như “Mẹ đỡ đầu vì con yêu”, “5 có 3 sạch” tại xóm Liên Khuê, tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT hay “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong cộng đồng.

Chính quyền xã cũng không ngừng đổi mới. Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì thường xuyên, giúp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, đạo đức công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.

Chính quyền xã Liên Sơn kịp thời động viên khen thưởng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Nhờ lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm ấn tượng, từ 3,24% năm 2021 dự kiến chỉ còn 1,06% vào cuối năm 2025. Giai đoạn 2020-2025, bức tranh kinh tế - xã hội của Liên Sơn đã có những gam màu tươi sáng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 25.398,8 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân ấn tượng 14,9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (56,2%) và thương mại - dịch vụ (22,8%). Khu công nghiệp vùng Nam Lương Sơn cùng hơn 30 doanh nghiệp khác đang hoạt động đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường được chỉnh trang, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng được nâng cấp.

Đặc biệt, đợt thi đua cao điểm “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã huy động được hơn 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 38 căn nhà cho các hộ khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của toàn xã hội. Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn khẳng định “Những nhân tố điển hình đang tiếp tục lan tỏa rộng rãi để các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, trở thành động lực to lớn, khơi dậy ý chí vươn lên, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu đã đề ra, xây dựng Liên Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh”

Lê Chung