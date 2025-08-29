Xã Lương Sơn gắn mã QR cho toàn bộ 405 thủ tục hành chính

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài giây quét mã QR – người dân xã Lương Sơn đã có thể tiếp cận thông tin của 405 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xã. Không còn cảnh phải đứng hàng dài trước bảng niêm yết dày đặc giấy tờ, không còn nỗi lo “thiếu mẫu, sót giấy”, mọi thông tin nay đã nằm gọn trong tầm tay.

Xã Lương Sơn được hình thành sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 theo Nghị quyết 1676/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với diện tích trên 131km2, dân số gần 45.400 người, xã là địa bàn rộng, dân cư đông, lại có bối cảnh văn hóa đa dạng với tỷ lệ người Mường chiếm khá lớn. Khối lượng thủ tục hành chính vì thế tăng nhanh, trung bình mỗi ngày Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hơn 150 hồ sơ. Nhu cầu tra cứu, chuẩn bị hồ sơ ngày càng bức thiết, đòi hỏi một phương thức phục vụ mới – dựa trên công nghệ, nhưng phải thân thiện, dễ tiếp cận cho mọi nhóm công dân.

Người dân xã Lương Sơn được hướng dẫn ứng dụng mã QR để tiếp cận các thủ tục hành chính

Ông Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Lương Sơn nhấn mạnh: “Cải cách hành chính không dừng ở khẩu hiệu. 405 mã QR là cam kết minh bạch hóa quy trình, để người dân tra cứu thuận tiện, công chức xử lý thông suốt. Thước đo cuối cùng của chúng tôi là sự hài lòng của nhân dân”.

Điểm đáng chú ý, cách làm này không hề tốn kém. Đó chỉ là sự “chuyển dịch” niêm yết từ giấy sang môi trường số, nhưng hiệu quả tức thì: Minh bạch – chuẩn hóa – tiết kiệm thời gian cho cả người dân lẫn cán bộ.

Để có 405 mã QR, đội ngũ cán bộ Trung tâm hành chính công đã phải rà soát, chuẩn hóa lại toàn bộ thủ tục, cập nhật mẫu biểu, lệ phí, điều kiện giải quyết.

Bà Đàm Thị Hương – Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Ban đầu nhiều bà con chưa quen, nhất là người lớn tuổi. Chúng tôi vừa niêm yết QR, vừa hướng dẫn trực tiếp, thậm chí quay video thao tác rồi chia sẻ qua các nhóm Zalo. Khi thấy tiện lợi, chính người dân lại truyền miệng cho nhau”.

Sự thay đổi cũng góp phần giảm rõ rệt tình trạng hồ sơ phải bổ sung. Người dân chuẩn bị từ nhà, đến nơi chỉ việc nộp, tiết kiệm thời gian, tránh ùn ứ giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Tú ở tiểu khu Đồng Bái cho biết: “Ngày trước đi làm giấy tờ tôi cứ lo mất thời gian vì phải tìm thủ tục, đọc rồi vẫn không hiểu. Giờ quét mã là có đủ thông tin, chuẩn bị từ nhà, đến trung tâm chỉ việc nộp. Nhanh hẳn.”

Còn bà Bùi Thị Tâm, một tiểu thương ở chợ Lương Sơn, thì nói ngắn gọn: “Tôi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, quét mã là có hết mẫu biểu. Không còn lo thiếu cái này, sót cái kia. Rất tiện.”

Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 bộ hồ sơ – con số lớn với một xã – giờ đây không còn là áp lực quá tải. Bộ mã QR giúp người dân đi thẳng vào thủ tục mình cần, cán bộ có cơ sở xử lý nhanh gọn. Nếu trước kia, bảng niêm yết giấy chỉ có vài dòng chữ dễ gây khó hiểu, thì nay với mã QR, toàn bộ hướng dẫn, biểu mẫu chi tiết đều nằm ngay trên điện thoại thông minh – công cụ quen thuộc của hầu hết người dân.

Người dân quét đúng tra cứu các thông tin về thủ tục hành chính

Ông Nguyễn Anh Đức khẳng định: “Chúng tôi muốn khi bước vào Trung tâm hành chính công, người dân không còn cảm giác “choáng ngợp” bởi giấy tờ. Một lần quét mã, thông tin hiện ra đầy đủ, minh bạch, dễ hiểu. Đó là cách làm nhỏ nhưng hiệu quả lớn”. Điều đáng nói, sáng kiến của Lương Sơn không xuất phát từ một dự án công nghệ đồ sộ, mà từ nhu cầu thật của dân. Điểm nghẽn là hồ sơ nhiều, thủ tục dễ rối; giải pháp là QR code – đơn giản, ai cũng dùng được. Mô hình này cũng cho thấy: Chính quyền số không phải chuyện xa xôi, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, chạm vào nhu cầu hằng ngày. Khi thủ tục hành chính “nằm gọn trong một lần quét mã”, chính quyền trở nên minh bạch, gần gũi; người dân bớt phiền hà; công chức cũng làm việc khoa học hơn. Đó là thông điệp chính trị rõ ràng: Cải cách để phục vụ, để củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy hành chính cơ sở.

Từ Lương Sơn có thể rút ra nhiều gợi mở. Bắt đầu từ điểm nghẽn thật: Nhu cầu lớn, hồ sơ nhiều, thủ tục rối từ đó có giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu. Thiết kế cho số đông: Không đòi hỏi cài ứng dụng riêng; Zalo/camera nào cũng quét được. Kết hợp “số” và “giấy”: Bảng niêm yết vẫn còn, nhưng QR là “lối tắt” đến bản cập nhật mới nhất. Đo lường minh bạch: Tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung, thời gian xử lý, mức độ hài lòng – được theo dõi và cải thiện. Nhìn rộng hơn, một bảng mã QR làm thật, vận hành thật có thể giúp địa phương tiết kiệm hàng nghìn giờ công mỗi năm, giảm chi phí xã hội, góp phần xây dựng chính quyền số. Từ bảng giấy đến mã QR, từ “rừng thủ tục” đến thông tin gọn trong chiếc điện thoại, Lương Sơn đã chứng minh rằng cải cách hành chính công hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng thiết thực và hiệu quả.

Lê Chung - Thùy Anh