Xã Mai Châu hiện có 6 xóm đạt tiêu chí không có ma túy

Ngày 4/9, UBND xã Mai Châu tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng “xã không có ma túy” giai đoạn 2025-2030, đồng thời thực hiện cao điểm phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường không có ma túy trong năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Xã Mai Châu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng “xã không có ma tuý” với sự tham gia của 100% cán bộ của 37/37 xóm, tiểu khu, tổ dân phố.

Căn cứ Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng “xã, phường không ma túy”, UBND xã Mai Châu đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Trọng tâm kế hoạch là công tác rà soát, nắm chắc tình hình tội phạm liên quan đến ma túy; xác định đầy đủ danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý đang cư trú tại địa phương.

Xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Lập hồ sơ đưa người nghiện đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện, tham gia điều trị bằng thuốc thay thế; đảm bảo 100% người nghiện có hồ sơ được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị và áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế để rà soát người nghiện đang điều trị bằng Methadone, phát hiện kịp thời người có dấu hiệu sử dụng đa chất hoặc loạn thần do ma túy.

Các xóm, tiểu khu, tổ dân phố của xã ký cam kết thực hiện kế hoạch xây dựng “xã không có ma tuý” giai đoạn 2025-2030.

Lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm liên quan đến ma túy. Đặc biệt, chú trọng phòng chống các loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”. Tất cả thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép, người sau cai và người chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy sẽ được cập nhật đầy đủ trên phần mềm quản lý, đảm bảo số liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tính đến ngày 4/9/2025, xã Mai Châu có 12 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó 9 người đang điều trị bằng Methadone. Hiện có 6/37 xóm đạt tiêu chí không có ma túy.

Ngay sau khi triển khai kế hoạch, UBND xã Mai Châu đã tổ chức cho các xóm, tiểu khu, tổ dân phố trong toàn xã ký cam kết xây dựng địa bàn không có ma tuý.

Mạnh Hùng