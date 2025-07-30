Kinh tế
Xã Ngọc Sơn khẩn trương dập Dịch tả lợn châu Phi

Đầu tháng 7 vừa qua, tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Ngọc Sơn diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lan rộng trên nhiều xóm. Trước diễn biến phức tạp của Dịch tả lợn châu Phi, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành và đơn vị chức năng vào cuộc để kịp thời ngăn chặn việc lan rộng của các ổ dịch

Ngày 27/7, trên địa bàn xã Ngọc Sơn phát hiện 2 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại 2 nhà dân tại xóm Hầu và xóm Chiềng. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã và các đơn vị chức năng vào cuộc hỗ trợ các gia đình thực hiện việc tiêu độc, khử trùng vùng có dịch. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xử lý ổ dịch, tiêu hủy kịp thời lợn nhiễm bệnh, giám sát đàn lợn tại các thôn, xóm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, buôn bán thịt lợn, và cử cán bộ phối hợp địa phương dập dịch. Theo đó, lực lượng Công an xã đã cùng với chính quyền và người dân tiêu hủy 23 con lợn mắc bệnh với tổng khối lượng 2.180kg theo yêu cầu kỹ thuật để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Xã Ngọc Sơn khẩn trương dập Dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng Công an xã Ngọc Sơn hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn

Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh các xóm về tình hình dịch bệnh cho người chăn nuôi để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Ngoài ra, xã còn cử lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng công an để kiểm tra, kiểm soát các hộ chăn nuôi, không để xảy ra tình trạng dấu dịch, giết mổ, bán chạy và vứt xác động vật ra môi trường...

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng xã Ngọc Sơn bệnh dịch tả lợn Châu Phi UBND Chức năng Chính quyền Ổ dịch Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh địa phương Tháng 7
