Xã Sơn Lương khai thác tiềm năng nông nghiệp để phát triển bền vững

Sau khi sáp nhập từ 3 xã Mỹ Lung, Mỹ Lương và Lương Sơn, xã Sơn Lương đang đứng trước những vận hội và thách thức mới. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã xác định giai đoạn 2025-2030 sẽ là thời kỳ bứt phá, tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển nông - lâm nghiệp và dịch vụ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống bền vững cho người dân.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên, việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng cao. Kết quả, 93,9% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn Đảng bộ kết nạp mới 104 đảng viên, góp phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Xã Sơn Lương có khoảng 100ha lúa nếp Gà gáy, là sản vật xứ Mường đem lại hiệu quả cho người nông dân

Cùng với đó, xã Sơn Lương đã hoàn thành và vượt 9/12 chỉ tiêu trọng yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,73 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,46%/năm; 100% dân số tham gia Bảo hiểm y tế.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sơn Lương phục vụ người dân đến giao dịch

Chương trình xây dựng nông thôn mới lan tỏa mạnh mẽ, với 76,32% khu dân cư đạt chuẩn. Người dân nhiệt tình hưởng ứng, hiến hơn 105.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và hàng tỷ đồng để xây dựng, tu sửa 50,73km đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. “Dân vận khéo” thực sự trở thành phong trào rộng khắp, gắn kết sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn.

Nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ xã Sơn Lương xác định phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, bền vững là khâu đột phá chiến lược. Đồng chí Vũ Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Xã tập trung huy động các nguồn lực, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng nông sản tập trung và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Hiện, toàn xã đã có 11 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó nổi bật là Gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung đạt chuẩn 4 sao, cùng 10 sản phẩm 3 sao như rượu nếp Gà gáy Thảo Xuân, Thịt thính xứ Mường, chè xanh Đá Trắng Lương Sơn... Những sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn quảng bá văn hóa, hình ảnh đặc trưng của địa phương.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng đang chuyển dịch tích cực. Xã chú trọng mở rộng diện tích lúa đặc sản như Gà Gáy, Đìn Vằn; phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp; nghiên cứu trồng cây dược liệu có giá trị cao như quế, khôi nhung. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, độ che phủ rừng duy trì trên 61%, tạo “lá phổi xanh” cho môi trường và tiềm năng khai thác kinh tế dưới tán rừng.

Kinh tế nông nghiệp được thúc đẩy song hành với đầu tư hạ tầng. Nhiều công trình trọng điểm như cầu, trạm biến áp, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi... được xây mới, nâng cấp, làm thay đổi diện mạo địa phương. Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa, kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, 10/10 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 100% kế hoạch, với 132 hộ được xây mới và sửa chữa. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Sơn Lương tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đến năm 2030, xã phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 30 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%. Xã đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với các khâu đột phá như: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp bền vững, gắn kết chặt chẽ với thương mại và dịch vụ.

Tin tưởng với kết quả đã có, cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, Sơn Lương đang hướng tới mục tiêu trở thành vùng đất nông thôn mới kiểu mẫu, nơi tiềm năng nông nghiệp được phát huy tối đa, gắn với xây dựng đời sống giàu đẹp, văn minh.

Lê Chung