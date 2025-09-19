Xã Tam Dương Bắc biểu dương 44 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 19/9, xã Tam Dương Bắc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo sở Nội vụ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ xã và các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã Tam Dương Bắc đã tập trung chỉ đạo, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, đoàn thể và các thôn dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước của xã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống. Xã đã vận động Nhân dân hiến hơn 1.500m2 đất, 3.000 ngày công, đóng góp 600 triệu đồng xây dựng hạ tầng.

Toàn xã đã xây dựng 97 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, duy trì 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, duy trì 2 làng văn hóa kiểu mẫu. 100% tuyến đường trục thôn, ngõ xóm được đổ bê tông, thảm nhựa. Trên địa bàn xã có hơn 10 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận 3 sao trở lên. Các xã tiền thân của xã Tam Dương Bắc (Đồng Tĩnh, Tam Quan và Hoàng Hoa) đã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện tại đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, riêng xã Hoàng Hoa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 4 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu (Đồng Bùa, Chiến Thắng, Thôn 1 và Thôn 2), hiện tại các thôn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí.

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025, xã Tam Dương Bắc đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt hơn 2.175 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,31%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Thông qua các phong trào thi đua đã có hơn 3.280 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được chính quyền các cấp tặng Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua, được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Giai đoạn 2025-2030, xã Tam Dương Bắc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động các nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Huy động các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về công nghiệp và du lịch, dịch vụ. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án; từng bước hoàn thiện hạ tầng đồng bộ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Xây dựng xã Tam Dương Bắc trở thành xã Nông thôn mới nâng cao.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Tại hội nghị, UBND xã Tam Dương Bắc đã biểu dương, khen thưởng 44 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Thúy Hường