Xã Tam Dương: Tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Ngày 18/8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đặng Công Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương; đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Dương; đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các đại biểu dự lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Ngày 19/8/1945, cùng với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, lực lượng Công an nhân dân chính thức được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an nhân dân Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Công Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương phát biểu chúc mừng nhân Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Công an xã Tam Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an các xã, thị trấn: Hợp Hòa, Kim Long, Đạo Tú, Hướng Đạo. Sau hợp nhất, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt phương châm: gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thường trực Đảng ủy xã Tam Dương tặng hoa chúc mừng Công an xã

Với phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong là chính”, “Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định” trong bảo vệ an ninh, trật tự, Công an Tam Dương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương.

Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được khen thưởng

Cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Nhân dịp này, UBND xã Tam Dương đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Hoàng Nga