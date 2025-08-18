Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Tam Dương: Tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Ngày 18/8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đặng Công Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương; đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Dương; đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Xã Tam Dương: Tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Các đại biểu dự lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Ngày 19/8/1945, cùng với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, lực lượng Công an nhân dân chính thức được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an nhân dân Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xã Tam Dương: Tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Đồng chí Đặng Công Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương phát biểu chúc mừng nhân Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Công an xã Tam Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an các xã, thị trấn: Hợp Hòa, Kim Long, Đạo Tú, Hướng Đạo. Sau hợp nhất, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt phương châm: gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xã Tam Dương: Tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Thường trực Đảng ủy xã Tam Dương tặng hoa chúc mừng Công an xã

Với phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong là chính”, “Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định” trong bảo vệ an ninh, trật tự, Công an Tam Dương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương.

Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Xã Tam Dương: Tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được khen thưởng

Cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Nhân dịp này, UBND xã Tam Dương đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Hoàng Nga


Hoàng Nga

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc HĐND Công an tỉnh Phú Thọ UBND phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an nhân dân Lễ kỷ niệm Công an xã xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Nền quốc phòng toàn dân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chặng đường vững bước và hành trình vinh quang

Chặng đường vững bước và hành trình vinh quang
2025-08-20 09:36:00

Cách đây tròn 80 năm, ngay sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội, ngày 20-8-1945, đồng chí Vương Thừa Vũ, Chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội đã đến...

Cánh tay nối dài giữ bình yên ở cơ sở

Cánh tay nối dài giữ bình yên ở cơ sở
2025-08-19 07:44:00

baophutho.vn Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có diện tích hơn 9.000 km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, với 148 đơn vị hành chính, gồm 15 phường và...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long