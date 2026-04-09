Đền Hùng
Xã Tiên Lương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 9/4, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tiên Lương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tiên Lương thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ tiên, lãnh đạo và Nhân dân xã Tiên Lương báo cáo những kết quả nổi bật xã đã đạt được trong thời gian qua. Sau sáp nhập, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu đề ra, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 200 tỷ đồng, vượt 51,8% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh giữ vững. Cùng với đó, công tác đầu tư hạ tầng, quy hoạch, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Ghi nhớ công đức Tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tiên Lương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương, xứng đáng với công đức Tổ tiên, tự hào là con cháu Lạc Hồng.

Đăng Khoa


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dâng hương tưởng niệm Nhân dân Giỗ tổ hùng vương Đất Tổ Chính quyền Di tích lịch sử Lễ hội đền hùng Xây dựng nông thôn mới uống nước nhớ nguồn Đại đoàn kết toàn dân
Tin liên quan

Gợi ý

