Xã Trung Sơn chuyển địa điểm làm việc do sạt lở đất

Ngày 27/8, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc di dời trụ sở ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Trung Sơn đã tiến hành di chuyển địa điểm làm việc.

Sạt lở đất có nguy cơ tiếp diễn tại khu vực trụ sở UBND xã Trung Sơn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng uỷ xã Trung Sơn cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa to liên tiếp nhiều ngày qua đã khiến một lượng đất sạt lở vào khu vực trụ sở các cơ quan xã.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân đến làm việc và cán bộ, nhân viên xã. Sáng 27/8, UBND xã Trung Sơn đã tiến hành di chuyển vật tư, thiết bị sang địa điểm làm việc tạm thời tại Nhà văn hóa khu Nai và nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành công việc bình thường.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu giải quyết các công việc và giải quyết các thủ tục hành chính mời đến địa điểm nhà văn hóa khu Nai để được hướng dẫn, giải quyết.

Trường Quân