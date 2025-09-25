Phú Thọ 24h
Xã Tu Vũ khẩn trương khắc phục sạt lở

Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ thông tin: Hiện tuyến kênh mương tiêu thoát nước tại khu 10 xã Đồng Trung (cũ) đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ lan rộng. Do nước chảy mạnh liên tục nên đã khoét sâu vào taluy. Dự báo khu vực sẽ tiếp tục sạt lở, gây ảnh hưởng trực tiếp đến phần đất sản xuất và đất ở của nhân dân khu vực.

UBND xã Tu Vũ huy động phương tiện và nhân lực để khắc phục tình trạng sạt lở

Trước tình hình trên, ngày 25/9, UBND xã Tu Vũ đã khẩn trương huy động phương tiện và nhân lực tiến hành khắc phục bằng cách vận chuyển đất, đá, gạch vụn đổ xuống gia cố bờ mương đồng thời cho máy xúc tiến hành san gạt, nén chặt để chống xói lở.

Chủ tịch UBND xã thông tin: Cùng với tiến hành khắc phục tuyến kênh mương bị sạt lở, UBND xã đã cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không lại gần khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.

UBND xã đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo sạt lở để cảnh báo và đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Các phương tiện được tăng cường để tập trung khắc phục tối đa vị trí sạt lở trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền xã tiếp tục theo dõi sát diễn biến đồng thời có văn bản kiến nghị cấp trên hỗ trợ về kinh phí, vật tư... để bảo vệ công trình thủy lợi cũng như đời sống và sản xuất của nhân dân.

Quốc Hội


