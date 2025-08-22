“Xã Vĩnh Phú - Nghĩa tình và phát triển”

Vừa qua, xã Vĩnh Phú tổ chức gặp mặt với các thế hệ lãnh đạo và con em thành đạt của quê hương với chủ đề “Vĩnh Phú - Nghĩa tình và phát triển”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã. Sau khi sáp nhập, xã Vĩnh Phúc mới được sáp nhập bởi 4 xã cũ gồm Vĩnh Phú cũ, Ngũ Kiên, Vĩnh Thịnh và An Nhân với tổng diện tích 35km2, dân số gần 50 nghìn người, gồm 44 thôn và 72 chi bộ trực thuộc, với gần 2.000 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP tăng trưởng bình quân đạt 10,1%/năm; tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 4.512 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phú Bùi Quang Đạo phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân đạt 19,5 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, hoàn thành mục tiêu Đại hội và tăng 20,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,6-0,96%; xã có 23/44 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong đó có 1 thôn được công nhận thôn thông minh, 4 thôn được UBND tỉnh công nhận Làng văn hóa kiểu mẫu... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vĩnh Phú đề ra 17 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự. Phấn đấu đạt xã chuẩn nôgn thôn mới nâng cao, hiện địa, thông minh. Theo đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, thương mại - dịch vụ, làng nghề, du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển Vĩnh Phú bền vững.....

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Phú đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt, là những nỗ lực, kết quả đạt được sau gần 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để xã Vĩnh Phú phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn và giàu đẹp hơn.

Tuy nhiên, đi cùng với đó cũng là những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự quyết tâm, đoàn kết cao của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã. Đồng chí Lương Đức Minh đề nghị xã Vĩnh Phú tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phát huy tiềm năng, lợi thế, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Minh