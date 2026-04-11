Xã Vĩnh Thành - khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Vĩnh Thành không chỉ giải quyết thành công bài toán hợp nhất bộ máy mà còn vươn lên trở thành điểm sáng về xây dựng Đảng gắn với chuyển đổi số. Bằng bản lĩnh của một Đảng bộ biết biến “sức ép” thành “động lực”, Vĩnh Thành đang tạo nên một diện mạo quê hương đổi thay nhanh chóng, khẳng định vị thế một miền quê thịnh vượng trên vùng Đất Tổ.

Một góc xã Vĩnh Thành hôm nay.

Việc hợp nhất ba xã Sao Đại Việt, Lũng Hòa và Tân Phú thành xã Vĩnh Thành là một bước ngoặt lịch sử, hiện thực hóa chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đơn thuần là phép cộng về diện tích hay dân số, mà là một cuộc “chuyển mình” toàn diện từ tư duy đến hành động.

Để bộ máy mới vận hành trơn tru, Đảng bộ xã Vĩnh Thành xác định: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chính là “chìa khóa” để mở ra cánh cửa phát triển.

Ngay từ những ngày đầu sáp nhập, Đảng ủy xã đã đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ để ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Theo đó, Đảng ủy xã đã ban hành hàng trăm văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở. Tinh thần ấy thấm nhuần vào tư duy của từng cán bộ, đảng viên với phương châm: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Vĩnh Thành rà soát hồ sơ, đề nghị kết nạp Đảng cho những quần chúng ưu tú.

Năm 2025, thu ngân sách nhà nước của xã đạt 286 tỷ đồng, vượt hơn 400% dự toán. Đây là minh chứng cho năng lực điều hành và sự thống nhất ý chí của bộ máy mới. Từ nguồn lực này, hệ thống hạ tầng, giáo dục, y tế được đầu tư bài bản, giúp người dân thấy rõ “lợi ích kép” từ việc sáp nhập.

Trong nông nghiệp, vai trò “đảng viên đi trước” được thể hiện rõ nét qua các vùng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Dẫn Tự, Hòa Lạc, Đồng Phú. Khi Đảng bộ chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chính các đảng viên là những người tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để “làng nước theo sau”.

Đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Khâu then chốt là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Khi cán bộ gương mẫu, đảng viên đi đầu thì Nhân dân sẽ tin tưởng và đồng thuận theo sau”.

Nông dân xã Vĩnh Thành chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao.

Không dừng lại ở những thành công về kinh tế truyền thống, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đã tạo ra bước đột phá khi đưa chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số là minh chứng cho tầm nhìn xa, khẳng định chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ then chốt để xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân trong thời đại mới.

Tính đến nay, Vĩnh Thành đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57, duy trì “trạng thái màu xanh” - mức cao nhất về tiến độ thực hiện. Hiện nay, 100% hồ sơ hành chính công được tiếp nhận và xử lý trực tuyến; quy trình số hóa đạt 99,8%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thành hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được “số hóa” một cách bài bản. 100% văn bản không mật được ký số và xử lý trên môi trường mạng. “Sổ tay đảng viên điện tử” đã trở thành công cụ đắc lực giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý dữ liệu hơn 1.400 đảng viên một cách khoa học.

Các nhóm Zalo, Fanpage “Vĩnh Thành Hội nhập và phát triển” trở thành cầu nối thông tin hai chiều, giúp các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống qua những hình ảnh đồ họa sinh động, dễ hiểu.

Chuyển đổi số tại Vĩnh Thành không chỉ nằm ở máy móc mà còn ở con người. Phong trào “Bình dân học vụ số” đã diễn ra sôi nổi, nơi mỗi cán bộ, công chức không ngừng tự trau dồi kỹ năng công nghệ.

Lực lượng trẻ như Đoàn thanh niên trực tiếp “ra quân” tại Trung tâm Hành chính công để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, biến những khái niệm trừu tượng thành lợi ích sát sườn cho bà con.

Bước sang năm 2026, Đảng bộ xã Vĩnh Thành xác định tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh gắn liền với cuộc cách mạng công nghệ. Đảng ủy xã đã đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó coi dữ liệu là “tư liệu sản xuất chính”, xây dựng Kho dữ liệu điện tử dùng chung và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển đổi số như một tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm.

Hành trình thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Vĩnh Thành dù mới đi qua giai đoạn đầu nhưng đã tạo ra những tiền đề vững chắc. Những thách thức từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ hay dư âm của việc sáp nhập đang dần được khỏa lấp bằng tư duy số và tinh thần đoàn kết.

Với “luồng gió mới” từ công nghệ và ý chí đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Thành đang tự tin phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Ngọc Thắng