Xã vùng cao Mai Châu thích ứng với mô hình mới

Sau gần 3 tuần chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã vùng cao Mai Châu đang từng bước khẳng định tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng và quyết tâm xây dựng bộ máy gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Xã Mai Châu được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Mai Châu, các xã Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đậu và 5 xóm thuộc xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (cũ). Sau sáp nhập, Mai Châu là một trong những xã có quy mô lớn nhất của tỉnh Phú Thọ mới, với diện tích tự nhiên hơn 147km2, dân số trên 19.000 người. Mô hình mới, bộ máy mới, cùng với đặc thù 84% dân số là người dân tộc thiểu số, địa hình đồi núi, chia cắt đặt ra yêu cầu cao về vận hành bộ máy thông suốt, gần dân, hiệu quả.

Đồng chí Hà Văn Di - Bí thư Đảng ủy xã Mai Châu cho biết: Sau sáp nhập, Đảng bộ xã có 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 2.000 đảng viên, gồm 37 chi bộ khu dân cư và các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Với tính chất, hoạt động có những thay đổi căn bản, Đảng ủy xã kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh để triển khai thực hiện tại địa phương.

Đồng thời chú trọng công tác quán triệt tư tưởng chính trị để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu nhận thức đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025-2030.

Trong bối cảnh vận hành mô hình mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm. Cán bộ xã mới chủ yếu từ 5 xã cũ nhập lại và một số cán bộ cấp huyện trước đây. Bộ máy HĐND, UBND xã đã được công bố tại kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất. Đảng uỷ xã cũng đã công bố quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc và nhân sự chủ chốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ đánh giá cán bộ và tiếp tục thực hiện sắp xếp đội ngũ theo lộ trình tinh gọn, hiệu quả, với phương châm gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Châu.

Tinh thần phục vụ Nhân dân được thể hiện rõ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Với 10 cán bộ, 5 quầy giao dịch, từ ngày 1-18/7, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 227 hồ sơ. Đối với khu vực xã Thành Sơn (cũ), xóm xa nhất cách trung tâm xã mới hơn 40km, để thuận tiện cho công dân, xã đã bố trí 2 cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở xã cũ. Tại 2 cơ sở đều niêm yết công khai đường dây nóng xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tất cả cán bộ đã đăng nhập được tài khoản quản lý văn bản điều hành, thực hiện luân chuyển văn bản giữa các chuyên viên và với lãnh đạo trên Hệ thống văn bản điều hành.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp không ít khó khăn. Điển hình là trong 226 hồ sơ TTHC đã giải quyết có 8 hồ sơ quá hạn (ghi nhận trên hệ thống). Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bùi Văn Khuyên lý giải: Trên thực tế, hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn cho công dân. Tuy nhiên, Hệ thống thông tin một cửa điện tử đường truyền chậm, xử lý được một bước quy trình phải đợi rất lâu, cán bộ không kịp tích chuyển đúng thời hạn. Ngoài ra phát sinh những khó khăn liên quan đến lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội và người có công...

Đơn cử như TTHC đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, việc liên thông hồ sơ sang Hệ thống hộ tịch của Bộ Tư pháp thường xuyên báo lỗi trục, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cán bộ chưa được cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký kinh doanh của Bộ Tài chính và chưa được tập huấn nên chưa thể đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh...

Từ thực tế đó, xã đề nghị được đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm và quy chuẩn các hệ thống hướng dẫn biển, bảng, mô hình hoạt động. Bộ Tài chính sớm cung cấp tài khoản đăng ký kinh doanh cho cán bộ xử lý hồ sơ cấp xã để sớm giải quyết cho công dân. Cục Chứng thư số sớm cung cấp chứng thư số mới cho cán bộ tại Trung tâm để phục vụ việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC...

Chị Hà Minh Huyền - cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chia sẻ: Lượng hồ sơ tiếp nhận của xã mới nhiều hơn trước, gồm cả lĩnh vực cấp xã và cấp huyện trước đây cộng lại và của 5 xã cũ nhập lại. Trong khi hệ thống còn nhiều hạn chế, tạo ra những thách thức, nhưng chúng tôi xác định luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng trau dồi chuyên môn và cung cách phục vụ để người dân hài lòng.

Khu vực xã Thành Sơn (cũ), xã Mai Châu hiện nay được định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đảng bộ xã đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và xác định rõ định hướng phát triển trong 5 năm tới. Theo Bí thư Đảng uỷ xã Hà Văn Di, định hướng chính của xã là tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao.

Bộ máy mới, mô hình mới, trước mắt không tránh khỏi những vướng mắc, nhưng với tinh thần chủ động, đổi mới, thích ứng sẽ giải quyết mọi khó khăn để ổn định và hoà nhịp cùng cả tỉnh, cả nước trong kỷ nguyên mới.

Cẩm Lệ