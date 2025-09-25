Xác định 14 đội dự vòng chung kết futsal châu Á 2026

Đông Nam Á có bốn đại diện dự vòng chung kết futsal châu Á 2026, trong đó chủ nhà Indonesia nghiễm nhiên có vé.

Vòng loại gồm 31 đội chia làm tám bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra tám đội nhất và bảy đội nhì thành tích tốt nhất dự vòng chung kết. Bảy bảng đấu đã kết thúc, riêng bảng D tại Arab Saudi sẽ diễn ra từ ngày 18/10 đến 22/10.

Việt Nam vượt qua vòng loại, từ ngày 20/9 đến 24/9, với tư cách đội nhất bảng E. Đội tuyển lần lượt thắng Hong Kong 9-1, chủ nhà Trung Quốc 7-2 và Lebanon 4-0.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng trong trận thắng Lebanon 4-0 ở lượt cuối bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, tại nhà thi đấu Linping, Trung Quốc ngày 24/9/2025. Ảnh: AFC

Thái Lan đi tiếp nhờ đứng nhất bảng B trên sân nhà. Đội tuyển số một Đông Nam Á hạ Brunei 15-1, Bahrain 4-0 trước khi hòa Hàn Quốc 2-2. Thái Lan có cùng 7 điểm như Hàn Quốc, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+18 so với +5).

Trong khi đó, Malaysia là chủ nhà bảng G, lần lượt thắng UAE 1-0, Bangladesh 7-1 trước khi thua Iran 0-4. Malaysia đi tiếp nhờ đứng thứ sáu trong top 7 đội nhì thành tích tốt nhất.

Một đại diện Đông Nam Á khác có cơ hội đi tiếp là Myanmar khi đang đứng thứ 7 trong top các đội nhì. Tuy nhiên, Myanmar phải đợi kết quả bảng D gồm chủ nhà Arab Saudi, Iraq, Đài Loan và Pakistan. Thầy trò HLV Pattaya Piamkum cần hy vọng đội nhì ở bảng D không vượt qua thành tích giành 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại -4 và ghi 7 bàn thắng.

Thái Lan (áo xanh) bị Hàn Quốc cầm hòa 2-2 ở lượt cuối bảng B vòng loại futsal châu Á 2026, tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan ngày 24/9/2025. Ảnh: FAT

Ngoài Việt Nam và Thái Lan, năm đội đứng nhất còn lại là Australia (bảng A), Nhật Bản (C), Kyrgyzstan (F), Iran (G) và Afghanistan (H). Năm đội đứng nhì thành tích tốt nhất còn lại là Kuwait (A), Hàn Quốc (B), Uzbekistan (F), Tajikistan (C) và Lebanon (E).

Việt Nam là một trong năm đội toàn thắng ở vòng loại, cùng Nhật Bản, Kyrgyzstan, Iran và Afghanistan. Thầy trò HLV Diego Giustozzi ghi 20 bàn, bằng Australia và kém Thái Lan, Nhật Bản (21), Iran (26). Đội duy nhất giữ sạch lưới là Iran. Nhật Bản và Afghanistan thua một bàn, xếp sau là Hàn Quốc (2), Thái Lan và Việt Nam (3).

14 đội tuyển vượt qua vòng loại hầu hết là những cái tên quen mặt. Iran, Nhật Bản, Thái Lan và Uzbekistan dự đủ 18 kỳ giải. Xếp sau là Kyrgyzstan (17), Hàn Quốc (16), Kuwait (14), Tajikistan, Lebanon, Malaysia (13), Indonesia (11), Australia (9), Việt Nam (8) và Afghanistan (2).

Iran đang là đội duy nhất toàn thắng, ghi nhiều bàn nhất (26) và giữ sạch lưới tại vòng loại futsal châu Á 2026. Ảnh: FAM

Bất ngờ lớn nhất ở vòng loại là Thái Lan hòa Hàn Quốc 2-2. Thái Lan đang đứng thứ 11 FIFA, hơn Hàn Quốc 62 bậc. Trong khi đó, Uzbekistan (thứ 19) cũng thua Kyrgyzstan (49) 2-3.

Sau bốn ngày thi đấu với 7 bảng, 282 bàn được ghi sau 39 trận. Iran ghi nhiều nhất (26). Trận thắng đậm nhất là 15-1 thuộc về Thái Lan trước Brunei.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026. LĐBĐ châu Á (AFC) chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng. Trong khi đó, hai nhà thi đấu tổ chức giải là Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno tại thủ đô Jakarta.

Thể thức vẫn là 16 đội chia bốn bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không được dùng làm vòng loại futsal World Cup 2028.

Iran dẫn đầu với 13 lần đăng quang châu Á. Đại diện Tây Á là đội đầu tiên đăng quang ở kỳ giải 1999, và hiện là đương kim vô địch. Danh hiệu bốn kỳ giải còn lại thuộc về Nhật Bản năm 2006, 2012, 2014 và 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan giữ thành tích tốt nhất là á quân 2008, 2012, 2024. Việt Nam đứng thứ tư năm 2016. Trong khi đó, thành tích của Indonesia là vào tứ kết 2022, còn Malaysia chưa từng vượt qua vòng bảng.

