Xác định đội bóng Việt Nam đầu tiên đi tiếp ở Cúp Quốc gia

Ở trận đấu sớm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26, CLB TPHCM đã giành được chiến thắng 1-0, qua đó có vé vào chơi ở vòng 16 đội.

Đoàn Hải Quân ghi bàn ấn định chiến thắng cho TPHCM (Ảnh: CLB)

Chiều 12/9, trận đấu sớm nhất tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 đã diễn ra giữa hai đội hạng Nhất là TPHCM và Đồng Tháp. Kết quả, đội chủ nhà TPHCM đã giành được chiến thắng sít sao 1-0 để có mặt ở vòng 16 đội.

Trên sân nhà Bà Rịa, CLB TP HCM (trước đây là Bà Rịa Vũng Tàu) đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước lối chơi phòng ngự chắc chắn và đầy quyết liệt của đối phương. Họ nhập cuộc chủ động, nắm quyền kiểm soát bóng nhưng các pha tấn công biên đơn giản và những cú sút xa đều không đem lại hiệu quả. Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Tô Phương Thịnh ở phút 44 nhưng anh dứt điểm ra ngoài trong thế thuận lợi. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Sau hiệp 1 bế tắc với nhiều pha dứt điểm thiếu chính xác, bước ngoặt chỉ đến ở phút 60, khi Đoàn Hải Quân thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh phải, buộc thủ môn Thanh Nhã cùng hàng thủ đội khách lúng túng và để lọt lưới. Bị dẫn bàn, Đồng Tháp đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn thắng song đội chủ sân Thống Nhất chơi kín kẽ, chấp nhận lùi sâu để bảo toàn cách biệt mong manh.

Kết thúc 90 phút, TP HCM giành thắng lợi tối thiểu và ghi tên mình vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Công an TP HCM trong trận derby hứa hẹn hấp dẫn.

