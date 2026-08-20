Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là yêu cầu giảm đầu mối, quan trọng hơn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ Nhân dân. Quán triệt tinh thần đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, triển khai sắp xếp các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục theo lộ trình cụ thể, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và rõ thời gian hoàn thành.

Ưu tiên yếu tố đặc thù

Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục hoàn thành trước 30/8/2026.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh xây dựng 3 phương án tổng thể sắp xếp lại các cơ sở giáo dục để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Trong đó, phương án thứ 3 được Đảng ủy, UBND đề xuất trình Ban Thường vụ xem xét quyết định. Đây là phương án bảo đảm thực hiện các định hướng của Trung ương: Giảm ít nhất 30% đầu mối; địa bàn thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50% đầu mối các cơ sở giáo dục; mỗi xã, phường có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS hoặc 1 trường mầm non và 1 trường phổ thông nhiều cấp học. Đồng thời tính đến yếu tố đặc thù của tỉnh: Duy trì trường nội trú tại 5 xã; đối với 5 xã, phường có trên 150 lớp ở một cấp học, cho phép bố trí 2 trường của cấp học đó. Đối với 12 trường THPT, áp dụng tiêu chí phân hóa theo từng khu vực.

Theo phương án này, tổng số cơ sở giáo dục trước sắp xếp là 1.861 cơ sở; sau sắp xếp còn 609 cơ sở, giảm 1.252 cơ sở, tương ứng 67,3%. Việc sắp xếp được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm tinh gọn đầu mối gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và quyền lợi của người học. Việc sắp xếp cũng bảo đảm nguyên tắc không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông hoặc trung tâm GDTX; trường phổ thông với trung tâm GDNN - GDTX, trung tâm GDTX; trường chuyên biệt với trường phổ thông thông thường, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định. Tiếp tục duy trì các trường THCS có vai trò trọng điểm, nòng cốt về chất lượng giáo dục tại khu vực Phú Thọ (13 trường) và Vĩnh Phúc (9 trường), trên cơ sở đáp ứng tiêu chí, điều kiện và yêu cầu phát triển mạng lưới...

Theo Đảng ủy UBND tỉnh, đây là phương án vừa thực hiện các định hướng chung của Trung ương, vừa đáp ứng các yếu tố đặc thù của địa phương. Phương án vẫn bảo đảm yêu cầu tinh gọn theo chỉ đạo mới của Trung ương nhưng phù hợp hơn với quy mô học sinh, địa hình, khoảng cách đi lại và khả năng quản trị do đã tính đến yếu tố đặc thù của địa phương; hạn chế hình thành các trường quá lớn, giảm tác động đến học sinh, đội ngũ và mạng lưới hiện có; đồng thời có tính ổn định, khả thi cao hơn trong tổ chức thực hiện.

Sắp xếp theo lộ trình, kế hoạch

Cùng với sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND, ngày 2/7/2026 về thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 8/4/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới; Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 8/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, nhiệm vụ triển khai bao gồm 5 nhóm với tổng số 77 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhóm nhiệm vụ về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo thực hiện từ nay đến năm 2030.

Ở lĩnh vực y tế có 6 nhiệm vụ sắp xếp như: Tổ chức lại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình thành Bệnh viện Sản - Nhi Hòa Bình; tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình theo hướng chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, trang thiết bị của Khoa Phụ sản và Khoa Nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình về Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình để thành lập Bệnh viện Sản - Nhi Hòa Bình; điều chuyển nhiệm vụ, nhân lực, trang thiết bị của Khoa Y, Dược học cổ truyền thuộc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình về Bệnh viện Y học cổ truyền Hòa Bình...

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có 2 nhiệm vụ sắp xếp: Tổ chức lại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch; nghiên cứu, xem xét việc đổi tên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng bảo đảm phù hợp, đúng quy định và là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Đồng thời, giải thể Ban Quản lý dự án văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, biên chế về Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ trực thuộc UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra lộ trình đến năm 2030 tự chủ kinh phí hoạt động đối với 8 trung tâm; cổ phần hóa 12 đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với doanh nghiệp nhà nước, có 2 nội dung sắp xếp gồm: Thực hiện thoái vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định và Xây dựng công trình Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sắp xếp các doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết theo phương án của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Xác định rõ trách nhiệm triển khai thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, rõ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, cách làm khoa học, phù hợp thực tiễn. Với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm được xác định rõ, UBND tỉnh đang từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn sắp xếp tổ chức với nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Huy Thắng