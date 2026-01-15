Xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển bền vững

Xây dựng kết cấu hạ tầng là nền tảng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống Nhân dân, mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026, yêu cầu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng không chỉ là cấp thiết, mà còn mang tính quyết định.

Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Xuyên) - điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư).

Sau hợp nhất, địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ được mở rộng, tạo nên một không gian phát triển mới với quy mô lớn. Tỉnh đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, tập trung vào những khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng xã hội... với hàng loạt dự án trọng điểm, coi đây là “mũi đột phá kép” để phát triển toàn diện.

Đối với hạ tầng giao thông, hiện nhiều dự án giao thông lớn, trọng điểm của tỉnh đã và đang được triển khai, đề xuất đầu tư, tạo kết nối vùng như: Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 70B - Quốc lộ 32C đi Yên Bái (cũ); đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình; dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh; đường Hòa Lạc - Hòa Bình, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình... Hiện nay, tỉnh có hơn 31.000 km đường bộ, gần 680 km đường thủy nội địa và gần 113 km đường sắt quốc gia với 13 ga; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 81,5%. Hạ tầng giao thông từng bước hình thành hiện đại, đa phương thức phục vụ hiệu quả cho phát triển các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics và các điểm du lịch trọng điểm.

Cuối tháng 12/2025, tỉnh đã khởi công 2 dự án giao thông quan trọng, gồm: Dự án xây dựng các nút giao IC2, IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc cũ và Công trình Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Các dự án này góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo sự kết nối giữa giao thông địa phương với tuyến cao tốc, kết nối giữa đường sắt quốc gia với hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tạo đột phá về kết nối kinh tế.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại được tỉnh quan tâm đầu tư. Mục tiêu đặt ra là từng bước đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước trong các lĩnh vực ô tô - xe máy, điện tử, công nghệ số và công nghệ cao với tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng đạt 14,5 - 15,5%/năm, đóng góp khoảng 50% GRDP toàn tỉnh vào năm 2030.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 28/58 khu công nghiệp (KCN) được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó, 17 KCN đã đi vào hoạt động, 11 KCN đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây dựng; tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt trên 70%; đóng góp tới 90% tổng thu ngân sách. Tỉnh đã thành lập 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000 ha; có 35 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 930 dự án thứ cấp. Tỉnh cũng ưu tiên mở rộng các KCN mới dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai và các tuyến vành đai 4, vành đai 5 nhằm hình thành hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Việc tập trung phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp song song với hạ tầng số là xu hướng tất yếu được tỉnh coi là đột phá chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế. Hạ tầng công nghệ số của Phú Thọ đang được đầu tư mạnh mẽ, hướng tới xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, tập trung vào chính quyền số, kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ AI..., tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện và nâng cao năng lực điều hành, quản lý. Tỷ lệ phủ sóng viễn thông của tỉnh đạt 98% diện tích với 9.283 trạm BTS, trong đó có 868 trạm 5G xây dựng mới, tăng gấp 6 lần so với trước thời điểm 1/7/2025. Tỉnh cũng đã phủ sóng 5G đến 100% trung tâm xã, phường và toàn bộ KCN. Hiện, tỉnh đang tăng tốc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, tạo chuyển biến rõ nét và vươn lên nhóm địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực này.

Bằng quyết tâm chính trị cao và định hướng chiến lược rõ ràng, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa các khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khẳng định vị thế, mở ra tương lai phát triển bền vững cho địa phương.

Ngọc Tuấn