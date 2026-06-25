Xây dựng môi trường du lịch an toàn

Xã Mai Hạ là một trong những địa phương có hoạt động du lịch cộng đồng phát triển, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm. Cùng với sự phát triển của du lịch, nhiều du khách có nhu cầu thuê/mượn phương tiện giao thông để di chuyển, khám phá các điểm đến trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu không quản lý tốt, hoạt động cho thuê phương tiện có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với du khách không thông thạo địa hình hoặc chưa nắm rõ các quy định của pháp luật.

Trước tình hình đó, Công an xã Mai Hạ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phát triển du lịch bền vững. Trong đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Công an xã Mai Hạ tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, homestay và cho thuê phương tiện; hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện phương tiện, kiểm tra kỹ thuật, giấy tờ và trách nhiệm nhắc nhở khách chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Công an xã đã tổ chức cho 120 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không cho thuê, cho mượn hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.

Các hộ kinh doanh lưu ý nhắc nhở khách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng rượu bia khi lái xe; không cho thuê, cho mượn hoặc giao phương tiện cho khách du lịch là người nước ngoài khi không đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông tại Việt Nam, nhất là trường hợp không có giấy phép lái xe quốc tế hoặc giấy tờ hợp lệ theo quy định; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi cho thuê...

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của người thuê phương tiện trước khi giao xe; tích cực tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong quá trình tham gia giao thông.

Là một trong những hộ kinh doanh homestay kết hợp cho thuê xe đạp, xe máy nhiều năm nay, chị Vì Thị Nghiên ở xóm Lác chia sẻ: “Từ khi được Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình tôi luôn yêu cầu khách xuất trình giấy phép lái xe, kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi bàn giao và nhắc nhở khách đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tốc độ khi lưu thông. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn giúp bảo đảm an toàn cho du khách, bảo vệ uy tín của cơ sở kinh doanh”.

Không chỉ các hộ kinh doanh, nhiều du khách cũng đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Minh - du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Khi nhận xe, chủ homestay hướng dẫn rất kỹ về tuyến đường, các điểm cần chú ý và quy định giao thông. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm hơn khi trải nghiệm du lịch tại địa phương”.

Hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Mai Hạ chủ động ký cam kết có các nội dung liên quan đến việc cho du khách thuê, mượn phương tiện giao thông.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Mai Hạ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào liên quan đến khách du lịch thuê/mượn phương tiện. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa quản lý nhà nước, trách nhiệm của hộ kinh doanh và ý thức tự giác của người dân, du khách.

Thượng tá Hà Việt Thành - Trưởng Công an xã Mai Hạ cho biết: “Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, chúng tôi xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh và du khách là giải pháp căn cơ. Khi chủ cơ sở và người thuê phương tiện hiểu và tự giác chấp hành pháp luật thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ giảm đáng kể, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Trong thời gian tới, Công an xã Mai Hạ tiếp tục duy trì các đợt tuyên truyền chuyên đề, tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững”.

Đinh Thắng