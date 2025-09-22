Quốc phòng - An ninh
Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông cho học sinh

Sáng 22/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Xuân Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống bạo lực học đường cho hơn 700 học sinh Trường THCS Ngọc Thanh.

Những năm gần đây, tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh còn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân được xác định là do kiến thức pháp luật của học sinh còn hạn chế, các em thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Xuất phát từ thực tiễn đó, tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã trực tiếp phổ biến những quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trọng tâm là quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, việc đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách khi đi xe đạp điện, xe gắn máy, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, các chế tài xử lý vi phạm cũng như kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phổ biến kiến thức về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh.

Bên cạnh đó, Công an phường Xuân Hòa tập trung định hướng học sinh về xây dựng môi trường học tập văn minh, thân thiện, nói “không” với bạo lực học đường; biết chia sẻ, tìm đến sự hỗ trợ của thầy cô, phụ huynh và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tích cực với bạn bè.

Buổi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường được báo cáo viên Công an phường Xuân Hòa phổ biến với nhiều nội dung phong phú.

Không khí buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, nhiều câu hỏi, tình huống thực tế được đặt ra và giải đáp, tạo sự hứng thú, dễ tiếp thu đối với học sinh. Thông qua hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò xung kích của lực lượng công an trong việc đồng hành cùng nhà trường và gia đình, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã trao tặng một số phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện ký cam kết với nhà trường về việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự giao thông và phòng, chống bạo lực học đường.

Đại diện các đơn vị ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về Trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống bạo lực học đường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các đơn vị tài trợ trao quà tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi tuyên truyền đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong thầy và trò Trường THCS Ngọc Thanh, góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong môi trường giáo dục.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Cảnh sát giao thông THCS Văn hóa giao thông phòng chống bạo lực học đường Nói không với bạo lực học đường An toàn giao thông Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Chương trình
Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện

Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện
2025-09-25 10:42:00

baophutho.vn Đỗ Hoàng Vân Linh vừa tròn 18 tuổi, đoàn viên chi đoàn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám và cũng là nữ đoàn viên duy nhất của xã viết đơn tình nguyện...

