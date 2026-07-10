Xây dựng văn hóa công sở: Lời nói đi đôi với việc làm

Văn hóa công sở không chỉ được thể hiện qua trang phục chỉnh tề, lời chào hay thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức mà quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ và cách giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp. Khi mỗi hành động đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn, văn hóa công vụ mới thực sự đi vào cuộc sống và trở thành nền tảng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tề Lỗ tận tình hướng dẫn người dân dân làm các thủ tục hành chính.

Thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ” của Chính phủ và Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy và thân thiện.

Theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 1/12/2025 của UBND tỉnh, Quy chế văn hóa công sở quy định rõ các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong, trang phục, tinh thần làm việc và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn về việc chấn chỉnh tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, với phương châm “Lắng nghe - Hướng dẫn - Hỗ trợ - Đồng hành”.

Những quy định này không chỉ nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy, trách nhiệm mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Thực tế cho thấy, cùng với những chuyển biến tích cực, vẫn còn một số nơi chưa thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử với người dân, nhất là khi giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, chế độ chính sách hoặc tranh chấp dân sự. Tình trạng không đeo thẻ công chức, tác phong làm việc chưa thực sự chuẩn mực vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị.

Để kịp thời chấn chỉnh, các cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tề Lỗ, xây dựng văn hóa công vụ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hằng ngày. Từ tác phong làm việc, thái độ giao tiếp đến quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đều được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ông Trần Văn Biển - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tề Lỗ cho biết: "Chính quyền địa phương và Trung tâm luôn xác định xây dựng văn hóa công vụ là một nhiệm vụ quan trọng. Mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân với thái độ niềm nở, hòa nhã. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả hoạt động của trung tâm".

Bên cạnh việc đổi mới tác phong phục vụ, Trung tâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ bản hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết đều được số hóa, giúp rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện cho việc tra cứu và giảm chi phí đi lại của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, công khai và minh bạch. Cùng với thái độ phục vụ thân thiện, đây là những yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tề Lỗ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Xây dựng văn hóa công sở không phải là những khẩu hiệu hay quy định mang tính hình thức, mà được thể hiện qua từng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đó có thể là một lời chào thân thiện, một thái độ lắng nghe, sự hướng dẫn tận tình hay việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đúng quy định.

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng cao. Không chỉ giỏi chuyên môn, mỗi cán bộ còn phải có đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuẩn mực để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Khi văn hóa công sở trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, công chức, nền hành chính sẽ vận hành hiệu quả hơn, góp phần xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, vì dân và phục vụ Nhân dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy hành chính nhà nước.

Xuân Hùng