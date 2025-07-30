Xây dựng xã Bình Xuyên trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ, phát triển toàn diện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Xuyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của xã Bình Xuyên sau khi hợp nhất 3 đơn vị hành chính là thị trấn Gia Khánh và các xã Thiện Kế, Hương Sơn. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới, với khát vọng xây dựng xã Bình Xuyên trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ, phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ được xác định là một trong những khâu đột phá của xã Bình Xuyên.

Với sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, UBND xã Bình Xuyên đã thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nhất là chỉ tiêu về kết nạp đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 167 đảng viên, vượt chỉ tiêu giao, góp phần nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.586 đảng viên, sinh hoạt tại 54 chi, Đảng bộ trực thuộc. Hằng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.

Để có được kết quả trên, Đảng ủy xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Qua đó, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế luôn được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai bằng các khâu đột phá. Trong đó, xã chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 13-15%, trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 97,7%; khu vực dịch vụ chiếm 1,9%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,6 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.057 tỷ đồng. Trên địa bàn xã có 3 khu công nghiệp: Thăng Long 3, Bá Thiện 1 - 2 và 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội với diện tích 10 ha, quy mô 1.000 căn hộ đã khởi công, quy mô dân số khoảng 3.800 người.

Song song đó, công tác phát triển văn hóa - xã hội với các lĩnh vực giảm nghèo, lao động, việc làm; thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách với người có công... được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm. Trong nhiệm kỳ, toàn xã giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, còn 0,27% (năm 2025); đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát huy truyền thống là “cái nôi” phong trào cách mạng, nơi thành lập Chi bộ đồn điền Tam Lộng (giữa tháng 10/1933) - chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn huyện Bình Xuyên và cũng là chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); đồng thời, kế thừa những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề thuận lợi, góp phần định hình nền tảng vững chắc để xã Bình Xuyên sau hợp nhất vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, luôn coi trọng và quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của tỉnh trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, xã Bình Xuyên quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu hợp lý, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp và thương mại - dịch vụ nông thôn, từng bước tiếp cận với quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển lâu dài. Ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện - nước - viễn thông, các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở... theo hướng phân bố hợp lý giữa các thôn sau sáp nhập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử thân thiện, phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; đề cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu đến năm 2030, xã Bình Xuyên phát triển toàn diện, có hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế phát triển bền vững, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, xứng đáng là một trong những địa phương trung tâm phát triển của tỉnh Phú Thọ. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.702 tỷ đồng; thu hút trên 440 doanh nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng/năm. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh.

Vũ Ngọc Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Xuyên