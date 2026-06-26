Xây dựng “xã không ma túy”

Sau sắp xếp, sáp nhập, Công an xã Đoan Hùng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Đoan Hùng tiến hành kiểm tra nhanh ma tuý đối với các trường hợp đang điều trị Methadone.

Theo Trung tá Ngô Đại Lượng - Phó Trưởng Công an xã Đoan Hùng, cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm ANTT, đơn vị đã triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ nhằm hạn chế, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã đã tổ chức hơn 60 buổi tuần tra vũ trang, khép kín địa bàn với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tập trung vào các khung giờ cao điểm và đêm khuya. Đồng thời, lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, san lấp mặt bằng trái phép... Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, Công an xã Đoan Hùng đã nhanh chóng làm rõ và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã điều tra, làm rõ 5 vụ việc với 6 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, phá án đạt 100%.

Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an xã đã phát hiện, tham mưu UBND xã xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ việc với tổng số tiền 150 triệu đồng. Điển hình, ngày 19/5, Công an xã Đoan Hùng tham mưu UBND xã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ do bà Phạm Thị Duyên làm Giám đốc về hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, với số tiền 65 triệu đồng.

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, việc duy trì mô hình “xã không ma túy” được Công an xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác quản lý, theo dõi các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy thuộc diện quản lý được thực hiện chặt chẽ nhằm ngăn ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Trung tá Ngô Đại Lượng, hiện trên địa bàn xã Đoan Hùng có 14 trường hợp đang tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Để đánh giá hiệu quả điều trị và kịp thời nắm tình hình chấp hành của các trường hợp tham gia chương trình, hằng tháng Công an xã phối hợp tổ chức kiểm tra nhanh ma túy theo quy định. Kết quả cho thấy các trường hợp được kiểm tra đều chấp hành tốt yêu cầu của lực lượng chức năng, hợp tác trong quá trình kiểm tra và không phát hiện trường hợp nào dương tính với ma túy.

Công an xã Đoan Hùng kiểm tra, hướng dẫn việc khai báo tạm trú, thông báo lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Đoan Hùng không xảy ra vụ việc nào liên quan đến ma túy. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự nỗ lực của người tham gia điều trị trong việc duy trì quá trình cai nghiện, đồng thời khẳng định hiệu quả bước đầu của công tác quản lý, hỗ trợ và giám sát tại địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tình hình ANTT trên địa bàn xã Đoan Hùng tiếp tục được giữ vững. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng thành công mô hình “xã không ma túy”, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Huy Thắng