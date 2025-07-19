Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xe ô tô 4 chỗ mất lái lao xuống vực tại Tam Đảo

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, lúc 12h20’ ngày 19/7, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tam Đảo nhận được tin báo về vụ tai nạn xe ô tô tại xã Tam Đảo.

Qua nắm tình hình xác định, xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu KIA Cerato, biển kiểm soát 20A-70.xxx do anh H.T.T, sinh năm 1985, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên khi điều khiển trên đường dốc đi Tam Đảo đã bị mất lái và lao xuống vực tại km19.

Xe ô tô 4 chỗ mất lái lao xuống vực tại Tam Đảo

Chiếc xe ô tô 4 chỗ lao xuống vực tại km19 đường đi Tam Đảo.

Khi xảy ra vụ việc, trên xe có 5 người, gồm 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Người dân đi đường đã giúp đỡ đưa những người trong xe lên trên đường. Rất may những người trong xe ô tô đều an toàn. Chiếc xe bị hư hỏng.

Xe ô tô 4 chỗ mất lái lao xuống vực tại Tam Đảo

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe bị nạn lên trên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tam Đảo đã điều 1 xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ tai nạn. Đội đã phối hợp với Công ty Cứu hộ Tây Bắc đưa chiếc xe ô tô lên vị trí an toàn và bàn giao cho Công an xã Tam Đảo. Đến 14h20’ kết thúc công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tai nạn giao thông Tam đảo Cứu hộ - cứu nạn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả
2025-08-11 14:38:00

Khi triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại Công ty MQ FOOD, công an phát hiện có một làng cùng sản xuất thịt trâu giả.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long