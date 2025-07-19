Xe ô tô 4 chỗ mất lái lao xuống vực tại Tam Đảo

{title}
Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, lúc 12h20’ ngày 19/7, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tam Đảo nhận được tin báo về vụ tai nạn xe ô tô tại xã Tam Đảo.
Qua nắm tình hình xác định, xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu KIA Cerato, biển kiểm soát 20A-70.xxx do anh H.T.T, sinh năm 1985, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên khi điều khiển trên đường dốc đi Tam Đảo đã bị mất lái và lao xuống vực tại km19.
Chiếc xe ô tô 4 chỗ lao xuống vực tại km19 đường đi Tam Đảo.
Khi xảy ra vụ việc, trên xe có 5 người, gồm 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Người dân đi đường đã giúp đỡ đưa những người trong xe lên trên đường. Rất may những người trong xe ô tô đều an toàn. Chiếc xe bị hư hỏng.
Lực lượng chức năng đưa chiếc xe bị nạn lên trên đường.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tam Đảo đã điều 1 xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ tai nạn. Đội đã phối hợp với Công ty Cứu hộ Tây Bắc đưa chiếc xe ô tô lên vị trí an toàn và bàn giao cho Công an xã Tam Đảo. Đến 14h20’ kết thúc công tác cứu nạn, cứu hộ.
Cẩm Lệ
