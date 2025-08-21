Xử lý bước 1 các điểm sạt lở đất, đá trên tuyến đường 435, đảm bảo lưu thông

Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn từ đầu tháng 7/2025, trên tuyến đường 435 qua địa phận các xã Thung Nai, Mường Hoa đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá ra lòng đường. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng khảo sát thực tế, đề xuất phương án xử lý.

Đất, đá tràn ra lòng đường 435 đã được xúc dọn, khắc phục bước 1 sạt lở.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý ngay bước 1 các điểm sạt, lở đất, đá tràn ra lòng đường. Đơn vị đã phối hợp tổ chức xúc dọn khoảng 30 điểm với tổng khối lượng trên 2.000m3 đất, đá; cắm 6 biển cảnh báo nguy hiểm đá lăn, sạt lở bên phải tuyến và bên trái tuyến tại Km9+150, Km9+250, Km15+280, Km15+400.

Tuyến đường tỉnh 435 dài 31,38km là tuyến đường độc đạo kết nối thành phố Hoà Bình cũ đi cảng Bình Thanh, cảng Thung Nai, khu vực hồ Hoà Bình. Để đảm bảo giao thông, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông nếu không may xảy ra sạt lở đất, đá, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ đề xuất đầu tư công trình: Sửa chữa đột xuất, xử lý mái taluy dương tại các vị trí có nguy cơ sạt trượt, đá lở trên tuyến 435 do ảnh hưởng mưa bão. Tổng mức đầu tư khoảng 9 tỉ đồng.

Cẩm Lệ