Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xử lý bước 1 các điểm sạt lở đất, đá trên tuyến đường 435, đảm bảo lưu thông

Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn từ đầu tháng 7/2025, trên tuyến đường 435 qua địa phận các xã Thung Nai, Mường Hoa đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá ra lòng đường. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng khảo sát thực tế, đề xuất phương án xử lý.

Xử lý bước 1 các điểm sạt lở đất, đá trên tuyến đường 435, đảm bảo lưu thông

Đất, đá tràn ra lòng đường 435 đã được xúc dọn, khắc phục bước 1 sạt lở.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý ngay bước 1 các điểm sạt, lở đất, đá tràn ra lòng đường. Đơn vị đã phối hợp tổ chức xúc dọn khoảng 30 điểm với tổng khối lượng trên 2.000m3 đất, đá; cắm 6 biển cảnh báo nguy hiểm đá lăn, sạt lở bên phải tuyến và bên trái tuyến tại Km9+150, Km9+250, Km15+280, Km15+400.

Tuyến đường tỉnh 435 dài 31,38km là tuyến đường độc đạo kết nối thành phố Hoà Bình cũ đi cảng Bình Thanh, cảng Thung Nai, khu vực hồ Hoà Bình. Để đảm bảo giao thông, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông nếu không may xảy ra sạt lở đất, đá, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ đề xuất đầu tư công trình: Sửa chữa đột xuất, xử lý mái taluy dương tại các vị trí có nguy cơ sạt trượt, đá lở trên tuyến 435 do ảnh hưởng mưa bão. Tổng mức đầu tư khoảng 9 tỉ đồng.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng đường Sạt lở đất Xử lý khắc phục hậu quả thiên tai Công trình giao thông Ban quản lý dự án Đề xuất Chính quyền xây dựng Cảnh báo nguy hiểm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xã Chí Tiên sẵn sàng cho năm học mới

Xã Chí Tiên sẵn sàng cho năm học mới
2025-08-22 06:57:00

baophutho.vn Sau khi chính thức trở thành đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chí Tiên, Thanh Hà và Sơn Cương, xã Chí Tiên đang có những chuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long