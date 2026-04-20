Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi nhập lậu trên địa bàn tỉnh

Trước tình trạng xuất hiện các trường hợp mua bán, vận chuyển giống vật nuôi, đặc biệt là lợn giống, thông qua mạng xã hội không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ngày 17/4/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6479/UBND-NN10 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, giám sát dịch bệnh, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển giống vật nuôi trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện kiểm dịch và an toàn sinh học.

Công an tỉnh tăng cường kiểm soát các phương tiện vận chuyển, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi không rõ xuất xứ, nhất là các trường hợp lợi dụng mạng xã hội và dịch vụ vận chuyển để tiêu thụ con giống không đảm bảo quy định.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán giống vật nuôi nhập lậu, không đủ điều kiện lưu thông.

UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân; tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển giống vật nuôi trên địa bàn; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững.

Hà Giang


Việt Long