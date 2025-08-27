Xử lý tài xế xe buýt thông chốt vào ngầm ngập nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực ngầm và trũng thấp.

Trước tình hình đó, Công an xã Nhân Nghĩa đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trong đó lập chốt chặn tại ngầm tràn thuộc địa phận xóm Bui, xã Nhân Nghĩa (xã Lạc Sơn, Hòa Bình cũ). Tuy nhiên, một tài xế xe buýt đã phớt lờ cảnh báo, cố tình thông chốt đi vào vùng nguy hiểm.

Công an xã Nhân Nghĩa triệu tập đối tượng thông chốt đi vào ngầm ngập nước (Nguồn: Công an xã Nhân Nghĩa)

Vụ việc xe buýt cố tình đi vào ngầm ngập nước, dẫn đến chết máy, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi hoàn tất công tác cứu hộ phương tiện, Công an xã Nhân Nghĩa đã khẩn trương triệu tập và làm việc với tài xế xe buýt để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Tại buổi làm việc, tài xế L.V.P, người điều khiển chiếc xe buýt, đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Anh P. cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chỉ có mình anh, không có hành khách. Do tâm lý chủ quan, vội vã đón khách và tự tin vì đã nhiều lần đi qua tuyến đường này, anh đã không chấp hành yêu cầu và cảnh báo nguy hiểm của lực lượng Công an xã Nhân Nghĩa, cố tình điều khiển xe qua ngầm ngập nước. Hậu quả là chiếc xe đã bị chết máy, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công tác đảm bảo giao thông của lực lượng chức năng.

Hình ảnh chiếc xe buýt bị chết máy khi thông chốt vào ngầm ngập nước (Hình ảnh do người dân cung cấp)

Anh L.V.P đã bày tỏ sự hối hận, gửi lời xin lỗi đến Tổ công tác Công an xã Nhân Nghĩa, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Theo quy định tại Điểm C, Khoản 9, Điều 6, Nghị định 168 quy định “xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ”, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với mức phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng.

Qua sự việc trên, Công an xã Nhân Nghĩa một lần nữa khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, tuân thủ hiệu lệnh và yêu cầu của lực lượng chức năng. Điều này không chỉ để đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cho những người xung quanh, đặc biệt trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thùy Trang