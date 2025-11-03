Xử phạt xe khách vi phạm chở quá 20 người từ thông tin đường dây nóng

Qua việc tiếp nhận phản ánh vi phạm thông qua Đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 xe ô tô chở quá số người quy định.

Theo đó, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 2/11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc có phương tiện xe ô tô chở khách vi phạm quy định về TTATGT. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT đã phân công tổ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xác minh đối với phương tiện xe ô tô khách theo phản ánh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với lái xe khách

Tại Km0+200 đường tỉnh 317E thuộc xã Tu Vũ, tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm soát phương tiện xe ô tô khách loại giường nằm biển kiểm soát: 26F-003.xx do lái xe Đ.V.H, trú tại tỉnh Sơn La điều khiển có hành vi vi phạm chở quá số người quy định (cụ thể tại thời điểm kiểm tra xe ô tô khách nói trên chở 46/26 người trên xe, vượt quá 20 người so với quy định).

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện với tổng số tiền phạt là: 62.500.000 đồng, tước phù hiệu xe khách 03 tháng, trừ 04 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện.

Qua sự việc trên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, phản ánh các trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT để lực lượng CSGT kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời chung tay xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn, thân thiện.

Trường Quân