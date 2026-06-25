Xuân Hòa - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trong dòng chảy đổi mới mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ và đất nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Xuân Hòa long trọng tổ chức Tuần lễ xúc tiến Du lịch năm 2026. Sự kiện kinh tế - văn hóa quan trọng này diễn ra vào thời điểm chính trị đặc biệt: Địa phương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Đảng và Nhà nước trao tặng, đồng thời đánh dấu mốc tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là niềm tự hào lớn, mà còn là bệ phóng chiến lược để Xuân Hòa định vị tầm vóc, khơi thông các nguồn lực, mở ra chương mới đầy hứa hẹn trên hành trình phát triển của vùng đất cửa ngõ tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua phường Xuân Hòa.

Vùng đất Xuân Hòa - Đại Lải hôm nay trải qua nhiều giai đoạn phát triển, thay đổi về địa giới và mô hình quản lý hành chính. Bước ngoặt mang tính lịch sử diễn ra vào năm 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Trung ương và của tỉnh, phường Xuân Hòa mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 đơn vị hành chính: Phường Xuân Hòa, phường Đồng Xuân, xã Cao Minh và xã Ngọc Thanh. Quyết sách chiến lược này đã kiến tạo nên một không gian phát triển đô thị quy mô lớn với diện tích tự nhiên lên tới 96,3km2 và quy mô dân số trên 45,1 nghìn người. Vị trí địa - chính trị của phường chuyển mình mạnh mẽ khi tiếp giáp trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và trung tâm đô thị Phúc Yên, sở hữu dư địa dồi dào về dịch vụ, du lịch sinh thái và đô thị tri thức.

Dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, dưới bất kỳ mô hình quản trị nào, mạch nguồn văn hóa, sức sống nội tại kiên cường và tinh thần đoàn kết, gắn bó của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Xuân Hòa vẫn luôn vẹn nguyên, kết tinh thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Chính sức sống ấy đã mang lại những “quả ngọt” đầu tiên: Khép lại 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 812 tỷ đồng, bằng 178% dự toán. Khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh với 583 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp tới 38% tổng thu nội địa. Thành quả này là minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Hòa trong dòng chảy lịch sử vẻ vang ấy, phần thưởng cao quý - Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Xuân Hòa là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của địa phương. Phần thưởng vinh quang này là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi và cả những cống hiến thầm lặng của các thế hệ đi trước, hòa quyện với sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp Nhân dân hôm nay.

Đặc biệt, sự kiện đón nhận phần thưởng cao quý vào đúng cột mốc tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mang ý nghĩa sâu sắc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là ngọn đuốc thắp sáng thêm niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Xuân Hòa quyết tâm biến vinh dự, lòng tự hào này thành hành động cách mạng cụ thể, vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của toàn dân tộc, xứng đáng với kỳ vọng của các cấp lãnh đạo.

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Quảng bá du lịch - Lan tỏa hình ảnh địa phương”, Tuần lễ xúc tiến Du lịch phường Xuân Hòa năm 2026 là bước đi hành động đầu tiên, bắt nhịp vào bứt phá chung của tỉnh và đất nước. Đây là bước đi cụ thể hóa mục tiêu chiến lược tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU của Đảng ủy phường: Quyết tâm xây dựng khu vực Xuân Hòa - Đại Lải trở thành điểm trung tâm, khu du lịch trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia, định hướng tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm vĩ mô của địa phương đạt mức hai con số bền vững.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao đó, Xuân Hòa chủ trương không đi theo lối mòn cũ. Trên nền tảng tài nguyên thiên nhiên sẵn có gồm hơn 4.538ha đất rừng, độ che phủ trên 33% và hệ thống hồ chứa lớn, Xuân Hòa mở rộng cửa, “trải thảm đỏ” và cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất để thu hút các tập đoàn kinh tế, những nhà đầu tư chiến lược quy mô lớn. Địa phương kiên quyết hướng tới các dự án đầu tư bài bản, có hàm lượng công nghệ cao, phát triển du lịch xanh bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, bảo vệ nghiêm ngặt tài nguyên mặt nước hồ Đại Lải, hồ Lập Đinh và rừng phòng hộ. Phường sẽ từng bước xây dựng và đẩy mạnh mô hình kinh tế đêm tại khu vực Chợ tình Đại Lải; nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế bạc phục vụ dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; bám sát xu thế kinh tế các-bon thấp bền vững và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển tương xứng với dư địa của địa phương.

Song song với trục động lực du lịch - dịch vụ, Xuân Hòa định hướng chiến lược dài hạn trở thành một đô thị tri thức, là điểm đến lý tưởng, an toàn của các trường đại học, các cơ sở giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Với lợi thế quỹ đất rộng, vị trí cửa ngõ tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, địa phương đã chủ động nghiên cứu quy hoạch khoảng 300ha đất giáo dục nhằm tạo không gian thu hút các học viện, trường đại học lớn về đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ý chí và nội lực của Xuân Hòa là vô hạn, song để khát vọng sớm trở thành hiện thực, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” đang làm chậm nhịp độ phát triển. Đó là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chưa đồng bộ; là sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch rừng sau khi sáp nhập; là các vướng mắc tồn tại kéo dài về đất lâm nghiệp và tình trạng một số dự án đô thị, du lịch dịch vụ triển khai chậm gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Trước yêu cầu phát triển mới, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa Xuân Hòa bứt phá trở thành đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch và đưa vùng hồ Đại Lải trở thành trung tâm du lịch Quốc gia theo định hướng của tỉnh, Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông đối ngoại chiến lược, trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường nối từ Đại Lải đến Kim Anh để kết nối thẳng với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT301B từ tràn Thanh Cao - Đèo Bụt đi Thái Nguyên và đầu tư tuyến đường trục kết nối du lịch từ hồ Lập Đinh đến Thanh Cao nhằm giải phóng tiềm năng đất đai.

Cùng với đó chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm sự chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung và quy hoạch rừng. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm thực hiện bàn giao các diện tích đất lâm nghiệp mà người dân đã ở ổn định về cho địa phương quản lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, kiên quyết rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, các quỹ đất sử dụng lãng phí để bàn giao lại cho địa phương khai thác.

Đặc biệt, để kiến tạo cơ chế phát triển du lịch, văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, tỉnh sớm triển khai Đề án điều chỉnh chức năng hồ Đại Lải theo hướng đa mục tiêu kết hợp phát triển du lịch, dịch vụ thể thao mặt nước. Hỗ trợ kinh phí tu bổ các di tích lịch sử xuống cấp; quan tâm đầu tư xây dựng Chiến khu Ngọc Thanh và tuyến đường dạo du lịch kết hợp công viên cây xanh để giáo dục truyền thống và tạo điểm nhấn cảnh quan văn hóa đặc sắc.

Chặng đường phía trước mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Tự hào với phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Xuân Hòa nguyện tiếp tục giữ vững ngọn lửa đoàn kết, quyết tâm đổi mới toàn diện, khơi thông mọi nguồn lực để bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa