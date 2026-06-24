Nâng cao nhận thức pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong Hội Cựu chiến binh

Ngày 24/6, tại phường Hòa Bình, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đột phá chuyển đổi số trong lực lượng CCB; thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị triển khai các nội dung gắn liền với yêu cầu thực tiễn trong công tác Hội CCB các cấp hiện nay. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ hội cơ sở được cập nhật kiến thức, bổ sung kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; qua đó nêu bật những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác Hội. Đồng thời, lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu được quán triệt quy định sử dụng các nhóm Zalo, Facebook trong công tác chỉ đạo, điều hành; chế độ thông tin, báo cáo; những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Bên cạnh đó, hội nghị đã tập trung truyền đạt nhiều nội dung thiết thực liên quan đến chuyển đổi số trong công tác Hội CCB; hướng dẫn cán bộ Hội CCB cấp cơ sở một số kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, sử dụng các công cụ hỗ trợ để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo, các loại văn bản hành chính, nội dung tuyên truyền..., góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội CCB trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ứng dụng chuyển đổi số vào công việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội CCB.

Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác nắm bắt dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến những điểm cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Sau hội nghị, cán bộ Hội CCB các cấp tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Mạnh Hùng