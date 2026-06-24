Định vị chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo

Sáng 24/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo ý tưởng chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Ngoại vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Khu di tích lịch sử Đền Hùng và đại diện Công ty TNHH Dalberg Global Advisors.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện nhóm tư vấn bao gồm Công ty TNHH Dalberg Global Advisors và Dream Studio đã trình bày ý tưởng chiến lược phát triển trên cơ sở các định hướng, nghị quyết và chiến lược quốc gia về du lịch. Mục tiêu đặt ra là định vị Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế du lịch, văn hóa và sáng tạo (TCC) mang tầm quốc tế; chuyển dịch từ điểm đến mang tính thời vụ, “đi về trong ngày” sang điểm đến hoạt động quanh năm, thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế vào năm 2030.

Giám đốc Điều hành Dalberg khu vực Đông Nam Á Christopher Lewis Malone trao đổi về ý tưởng chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đơn vị tư vấn đề xuất cấu trúc không gian phát triển của tỉnh theo ba hành lang chiến lược có tính bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, hành lang di sản văn hóa phía Bắc lấy Khu di tích lịch sử Đền Hùng và khu vực thành phố Việt Trì (cũ) làm trung tâm, tập trung khai thác giá trị câu chuyện cội nguồn dân tộc gắn với thời đại Hùng Vương, Mẫu Âu Cơ và nghệ thuật Hát Xoan. Hành lang thiên nhiên - nghỉ dưỡng - hồ phía Nam lấy khu vực hồ Hòa Bình và Kim Bôi làm hạt nhân, phát triển du lịch sinh thái, các hoạt động giải trí mặt nước, chăm sóc sức khỏe bằng nguồn khoáng nóng và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số như Mường, Dao... Hành lang núi - tâm linh - nghỉ dưỡng phía Đông được định hướng hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng núi cao cấp gần Thủ đô, với trọng tâm là khu vực Tam Đảo, Tây Thiên và Flamingo Đại Lải.

Các đại biểu theo dõi phần trình bày ý tưởng chiến lược của đơn vị tư vấn.

Để giải bài toán hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, chiến lược đề xuất mô hình phát triển mở rộng từ lõi ra ngoài theo 3 vòng tròn đồng tâm. Trong đó, vùng lõi được bảo tồn nghiêm ngặt nhằm giữ gìn tính toàn vẹn của các giá trị di sản, tự nhiên và tâm linh cốt lõi, với mức độ can thiệp thương mại ở mức tối thiểu. Vòng tròn thứ hai (hạ tầng hỗ trợ) tập trung phát triển các khu vực liền kề vùng lõi với hệ thống trung tâm diễn giải di sản, bảo tàng, hạ tầng giao thông và các dịch vụ thiết yếu. Vòng tròn thứ ba (kích hoạt thương mại) là không gian dành cho kinh tế sáng tạo và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, các tuyến phố đi bộ và tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp.

Đơn vị tư vấn nhấn mạnh giải pháp đột phá là sự phối hợp chặt chẽ giữa “ba tác nhân chủ chốt”, gồm: Nhà đầu tư tư nhân chiến lược, đơn vị vận hành kinh tế sáng tạo và cơ quan nhà nước chuyên trách nhằm bảo đảm sự điều phối liên ngành với tốc độ thương mại hóa cao. Đồng thời, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc hoặc thủ công và nghệ thuật dân gian. Đến năm 2030, chiến lược đặt mục tiêu thu hút từ 1 - 1,8 tỷ USD từ nguồn vốn PPP, ngân sách và khu vực tư nhân; đón từ 19 - 20 triệu lượt khách; nâng tỷ lệ khách lưu trú qua đêm từ 32% lên 40 - 50%; tạo từ 50.000 - 60.000 việc làm mới. Lộ trình thực hiện được chia thành ba giai đoạn, gồm: Thí điểm các dự án xúc tác nhanh (2026 - 2028); hoàn thiện các tài sản cốt lõi (2028 - 2030); bứt phá thị trường quốc tế và hướng tới đề cử không gian văn hóa Hùng Vương mở rộng trở thành Di sản Thế giới trong giai đoạn 2030 - 2035.

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện chiến lược.

Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao tính đột phá trong ý tưởng chiến lược do đơn vị tư vấn đề xuất. Các ý kiến thống nhất cho rằng cần mở rộng không gian từ “du lịch di sản thuần túy” sang hình thành “không gian văn hóa, sinh thái và sáng tạo vùng Đất Tổ”. Qua đó hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và tạo điều kiện để lợi ích kinh tế được lan tỏa trực tiếp đến cộng đồng cư dân bản địa.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, phân tích sâu hơn các mô hình tương đồng trong nước và quốc tế để vận dụng phù hợp với điều kiện của Phú Thọ; bổ sung các loại hình du lịch thể thao như marathon, trail, golf - những lĩnh vực tỉnh có nhiều lợi thế; quan tâm phát triển kinh tế ban đêm. Việc xây dựng các chương trình biểu diễn thực cảnh cần lấy các huyền tích, truyền thuyết thời đại Hùng Vương và nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ làm trục nội dung cốt lõi. Bên cạnh đó, việc phân kỳ đầu tư cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm động lực có sức hút mạnh trước khi mở rộng, lan tỏa sang các khu vực phụ cận.

Lãnh đạo các sở, ngành đóng góp ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tư duy tiếp cận hiện đại của đơn vị tư vấn và những ý kiến đóng góp tâm huyết của các sở, ngành. Đồng chí nhấn mạnh, đối với một Phú Thọ mới sau hợp nhất địa giới hành chính, tư duy chiến lược chủ đạo là xác định rõ tầm nhìn “Phú Thọ sẽ trở thành gì trong tương lai”. Văn hóa cội nguồn và những giá trị di sản phải được chuyển hóa thành “sức mạnh mềm”, đóng góp trực tiếp, có thể định lượng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Để hoàn thiện chiến lược, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản biện, làm rõ định vị của Phú Thọ trong không gian quốc gia và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo các mốc quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí lưu ý, mô hình tiếp cận “Kim tự tháp” là phù hợp, song việc nghiên cứu cần bảo đảm tính cô đọng, tránh dàn trải. Mục tiêu cốt lõi là đưa Phú Thọ trở thành trung tâm cội nguồn của dân tộc Việt Nam, trung tâm du lịch đặc sắc và trung tâm kinh tế sáng tạo, có tầm vóc của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Về các sản phẩm cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm phát triển du lịch thực cảnh chuyên nghiệp, nâng tầm thương hiệu và hiện đại hóa hạ tầng văn hóa - du lịch.

Lãnh đạo các sở, ngành đóng góp ý kiến.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, đặt hàng chương trình biểu diễn thực cảnh quy mô lớn về chủ đề Hùng Vương, ứng dụng công nghệ ánh sáng và chuyển đổi số hiện đại để biểu diễn định kỳ vào dịp cuối tuần; đồng thời tích hợp không gian biểu diễn này vào quy hoạch hai bên bờ sông Lô, sông Hồng đang triển khai. Cùng với đó là đổi mới tư duy tổ chức Lễ hội Đền Hùng truyền thống theo hướng xây dựng “Festival Đền Hùng” chuyên nghiệp, với các chương trình khai mạc quy mô lớn kết hợp trình diễn drone, pháo hoa nghệ thuật và truyền hình trực tiếp nhằm tăng sức lan tỏa trên phạm vi quốc tế. Đồng chí cũng yêu cầu chuyển đổi các bảo tàng truyền thống sang mô hình bảo tàng số; nghiên cứu cơ chế vận hành Nhà hát Văn hóa hiện đại; quy hoạch rõ các công viên chủ đề, tuyến phố đi bộ, show nhạc nước và xây dựng các dự án liên kết cụ thể giữa ba khu vực lõi Phú Thọ - Hòa Bình - Vĩnh Phúc. Đồng thời, chủ động kết nối các hành lang du lịch liên tỉnh như Hà Nội - Ninh Bình - Phú Thọ và Phú Thọ - Lào Cai - Thái Nguyên.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện báo cáo để sớm trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương, bảo đảm tương thích với các quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh, sản phẩm cuối cùng của chiến lược phải được cụ thể hóa, thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó xác định rõ các nội dung: Làm gì, ở đâu, nguồn lực như thế nào, ai thực hiện và lộ trình triển khai ra sao. Đồng thời, cần nghiên cứu, bổ sung cơ chế phối hợp, tận dụng tối đa năng lực và nguồn lực của các nhà đầu tư chiến lược lớn như Sun Group - đơn vị đang nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án quy mô lớn tại Kim Bôi, Văn Sơn - để tạo động lực cho phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Đinh Vũ