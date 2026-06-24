Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Sáng 24/6, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba, kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 2 dự thảo nghị quyết về: Quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với công tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, các địa bàn vùng khó khăn hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,7 lần mức lương cơ sở; các địa bàn còn lại hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở. Đối với cộng tác viên dân số, mức thù lao hằng tháng được đề xuất bằng 0,5 lần mức lương cơ sở tại các địa bàn nêu trên và 0,4 lần mức lương cơ sở đối với các địa bàn còn lại.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết nhằm kịp thời triển khai các quy định mới của Chính phủ, bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ y tế cơ sở và cộng tác viên dân số. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện căn cứ pháp lý, nguồn kinh phí thực hiện và các quy định chuyển tiếp để bảo đảm tính khả thi khi nghị quyết được ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra; rà soát, hoàn thiện căn cứ pháp lý, kỹ thuật trình bày và nội dung các dự thảo nghị quyết; thống nhất sử dụng thuật ngữ theo đúng quy định. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo giải trình để trình HĐND tỉnh xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm các nghị quyết sớm được ban hành và triển khai thực hiện.

Đăng Khoa