Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Sáng 24/6, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba, kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 2 dự thảo nghị quyết về: Quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với công tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, các địa bàn vùng khó khăn hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,7 lần mức lương cơ sở; các địa bàn còn lại hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở. Đối với cộng tác viên dân số, mức thù lao hằng tháng được đề xuất bằng 0,5 lần mức lương cơ sở tại các địa bàn nêu trên và 0,4 lần mức lương cơ sở đối với các địa bàn còn lại.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết nhằm kịp thời triển khai các quy định mới của Chính phủ, bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ y tế cơ sở và cộng tác viên dân số. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện căn cứ pháp lý, nguồn kinh phí thực hiện và các quy định chuyển tiếp để bảo đảm tính khả thi khi nghị quyết được ban hành.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra; rà soát, hoàn thiện căn cứ pháp lý, kỹ thuật trình bày và nội dung các dự thảo nghị quyết; thống nhất sử dụng thuật ngữ theo đúng quy định. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo giải trình để trình HĐND tỉnh xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm các nghị quyết sớm được ban hành và triển khai thực hiện.

Đăng Khoa


Đăng Khoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh Tỉnh ủy Mức lương cơ sở hội nghị Thống Nhất Hỗ trợ Tổ dân phố
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Moi nước mắt để đánh cắp niềm tin

Moi nước mắt để đánh cắp niềm tin
2026-06-23 09:11:00

baophutho.vn Mỗi khi đất nước triển khai một dự án trọng điểm, từ xây dựng một tuyến cao tốc mới, một cây cầu lớn hay một khu đô thị hiện đại, các tổ chức...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long